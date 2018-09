Calcio | Fininvest acquista intero capitale Monza | Galliani AD

Calcio - Serie C : Silvio Berlusconi torna in campo. Fininvest acquista il Monza : Silvio Berlusconi e l’amore per il Calcio. Dopo la cessione storica del suo Milan, l’ex massimo dirigente della società rossonera, impegnato come tutti sappiamo ancora nei meandri della politica italiana, non getta la spugna e torna in sella in un contesto, geograficamente parlando, non troppo lontano da quello precedente. Ci riferiamo al Monza, compagine di Serie C. Come riporta gazzetta.it, la trattativa per l’acquisizione ...