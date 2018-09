Buy per Micron Technology

"Buy" per Ashtead : Chiusura del 25 settembre Seduta vivace per Ashtead , tra i titoli dell'indice FTSE 100 , protagonista di un allungo verso l'alto con un progresso dell'1,15%. Operatività odierna: Le indicazioni ...

Wall Street - 5 Titoli Buy per dribblare i dazi di Donald Trump : In un' economia che è sempre più globale, le prospettive di una lunga guerra commerciale con la Cina tendono a favorire il nervosismo tra gli investitori sull' azionario a Wall Street . Questo è quanto, tra ...

"Buy" per Westrock : Chiusura del 18 settembre Seduta vivace per Westrock , tra i titoli dell'indice S&P-500 , protagonista di un allungo verso l'alto con un progresso dello 0,36%. Operatività odierna: Il quadro tecnico ...

"Buy" per Southern : Chiusura del 17 settembre Seduta vivace per Southern , tra i titoli dell'indice S&P 100 , protagonista di un allungo verso l'alto con un progresso dell'1,09%. Operatività odierna: Operativamente, l'...

"Buy" per Cummins : Chiusura del 14 settembre Seduta vivace per Cummins , tra i titoli dell'indice S&P-500 , protagonista di un allungo verso l'alto con un progresso dello 0,66%. Operatività odierna: L'analisi tecnica ...

"Buy" per Liberty Global : Chiusura del 10 settembre Grande giornata per Liberty Global , tra i componenti del Nasdaq 100 , che mette a segno un rialzo del 4,55%. Operatività odierna: Il quadro operativo implica un'indicazione ...

HonorBuy sconta smartphone e gadget Xiaomi per il “Ritorno a Scuola” : Proprio come per la promozione Back to School di Amazon, anche Honorbuy ha voluto promuovere l’iniziativa Ritorno a Scuola con la quale scontare tantissimi dispositivi – Xiaomi in particolare – in occasione del ritorno a scuola. In particolare l’iniziativa Ritorno a Scuola di Honorbuy sarà valida dal 7 al 16 Settembre e in ci saranno sconti fino al 30% con promozioni speciali su smartphone ricercatissimi come Xiaomi Mi A2 ...

"Buy" per Next : Chiusura del 6 settembre Seduta vivace per Next , tra i titoli dell'indice FTSE 100 , protagonista di un allungo verso l'alto con un progresso dello 0,18%. Operatività odierna: L'aspetto operativo si ...

"Buy" per BPER : Chiusura del 5 settembre Grande giornata per l' istituto di credito emiliano , tra i componenti del FTSE MIB , che mette a segno un rialzo del 4,27%. Operatività odierna: Operativamente, il titolo è ...

Piaggio resta Buy per Kepler Cheuvreux : Teleborsa, - Per Kepler Cheuvreux , KC, il titolo Piaggio è da comprare. La banca d'affari ha confermato la raccomandazione "buy" e il prezzo obiettivo a 2,4 euro , con un potenziale upside del 27,3% ...

Piaggio resta "Buy" per Kepler Cheuvreux : Per Kepler Cheuvreux , KC, il titolo Piaggio è da comprare. La banca d'affari ha confermato la raccomandazione "buy" e il prezzo obiettivo a 2,4 euro , con un potenziale upside del 27,3% visto che al ...

Mercato NBA - Buyout per Deng : i Lakers liberano spazio salariale : Luol Deng accetta il buyout con i Lakers di Luke Walton, il cestista spalmerà il proprio contratto in diversi anni I Los Angeles Lakers hanno raggiunto l’accordo per il buyout di Luol Deng, per effetto della “waive-and-stretch provision”. Il contrattone del cestista ex Bulls verrà dunque spalmato in diversi anni, non pesando sul salary cap dei losangeleni che dunque nella prossima estate avranno ancora una volta la ...

Piaggo - operazioni di Buyback del mese di agosto : Teleborsa, - Nel corso del mese di agosto, Piaggio & C. S.p.A. ha acquistato 643.818 azioni proprie in otto giornate differenti, 10, 13, 14, 16, 17, 20 , 29 e 30 agosto,, a un prezzo medio di 1,9743 ...

Piaggo - operazioni di Buyback del mese di agosto : Nel corso del mese di agosto, Piaggio & C. S.p.A. ha acquistato 643.818 azioni proprie in otto giornate differenti, 10, 13, 14, 16, 17, 20 , 29 e 30 agosto,, a un prezzo medio di 1,9743 euro per ...