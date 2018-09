Bundesliga | Bayern Monaco flop | sconfitta dall’Herta Berlino FOTO ...

Bundesliga - 4a giornata : quattro su quattro per il Bayern Monaco : Gli uomini di Kovac espugnano la Veltins-Arena di Gelsenkirchen e si confermano capolista a punteggio pieno. A -2 c'è l'Hertha Berlino, 4-2 al Borussia Monchengladbach,; prima vittoria stagionale per ...

Bundesliga - il Bayern passa in casa dello Schalke : TORINO - Rodriguez all'8' del primo tempo e Lewandowski , su rigore, al 19' della ripresa, siglano le due reti con cui il Bayern Monaco passa a Gelsenkirchen , in casa dello Schalke . L'undici di ...

Bundesliga : il Bayern Monaco non fa sconti allo Schalke 04 : La squadra di Kovac vince 2-0 e resta a punteggio pieno. L'Herta Berlino batte 4-2 il Borussia Mönchengladbach, il Borussia Dortmund si salva in casa dell'Hoffenheim: 1-1

Bayern Monaco-Bayer Leverkusen 1-1 - risultato e cronaca in diretta live - Bundesliga 2018/2019 : Bayern Monaco-Bayer Leverkusen : cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato , pagelle, tabellino e sintesi.

Bayern Monaco-Bayer Leverkusen : formazioni ufficiali e partita in diretta live - Bundesliga 2018/2019 : Bayern Monaco-Bayer Leverkusen : cronaca in diretta live con formazioni ufficiali , risultato, pagelle, tabellino e sintesi.

Bundesliga : il Bayern travolge lo Stoccarda - ma il Wolfsburg tiene il passo. I risultati della seconda giornata : Tutto facile per il Bayern Monaco che, nella trasferta di Stoccarda , ha segnato tre reti, centrando la seconda vittoria consecutiva in due partite, dopo il successo all'esordio contro l'Hoffenheim,. ...

Bundesliga : Wolfsburg e Bayern - tris e punteggio pieno : La squadra di Labbadia vince 3-1 a Leverkusen, quella di Kovac fra 3-0 a Stoccarda. L'Eintracht, avversario della Lazio in Europa League, cede in casa al Werder Brema

Bundesliga - Bayern-Hoffenheim 3-1 : Coman esce in lacrime : Il polacco Lewandowski, a sua volta reduce da una prestazione in coppa del mondo a dir poco scialba, si è confermato decisivo per la sua squadra dopo la tripletta segnata il 12 agosto in Supercoppa ...