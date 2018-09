BTP in forte ribasso | su deficit PIL vince la linea Di Maio Salvini

BTP - spread e rendimenti in forte calo dopo rumors Tria : Gli acquisti sui titoli di Stato italiani erano scattati già ieri pomeriggio dopo che Reuters ha riportato due fonti governative secondo cui il Ministro dell'Economia Giovanni Tria punta a tenere il ...

Italia : rendimenti in forte rialzo nell'asta di BTP : Il Ministero dell'Economia questa mattina ha collocato il nuovo Btp quinquennale al rendimento del 2,44%, dato maggiore da dicembre 2013,, in netto aumento rispetto all'1,8% di luglio. Andamento simile per il dato ...