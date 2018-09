Briatore | la Cassazione annulla la condanna ​per lo yacht Force Blue

Briatore - Cassazione annulla condanna : 21.30 La Cassazione ha annullato la condanna a 1 anno e 6 mesi a Flavio Briatore, emessa dalla Corte d'Appello di Genova per reati fiscali legati al noleggio dello yacht Force Blue. L'imbarcazione fu sequestrata dalla Guardia di Finanza al largo di La Spezia, nel 2010. La Suprema Corte ha disposto l'annullamento senza rinvio "perché il fatto non sussiste" per il concorso in false fatturazioni. annullamento con rinvio, invece, per l'accusa ...

Flavio Briatore - Cassazione annulla condanna per il Force Blue/ “Mai evaso - grazie a Elisabetta Gregoraci" : Flavio Briatore, Cassazione annulla condanna per il caso del megayacht Force Blue ma annuncia nuovo processo. Lui ringrazia su Twitter l'ex moglie Elisabetta Gregoraci.(Pubblicato il Fri, 28 Sep 2018 20:24:00 GMT)

Flavio Briatore - il suo patrimonio e lo yacht Force Blue : la cassazione annulla la condanna : La cassazione annulla la condanna a 18 mesi nei confronti di Flavio Briatore sull'uso del suo yacht Force Blue. Il processo sarà rivisto in appello perché l'imprenditore è stato scagionato dall'accusa di concorso in fatture inesistenti.Continua a leggere

Annullata la condanna di 18 mesi di Briatore - l'ha deciso la Cassazione : La Spezia - Un nuovo processo d'appello per Flavio Briatore e altri tre coimputati, per reati fiscali relativi al megayacht Force Blue. Lo riporta l'agenzia di stampa Ansa. Infatti, la Cassazione ha ...

Flavio Briatore - la Cassazione annulla condanna per il caso dello yacht Force Blue : Tre giorni fa la notizia dell’iscrizione nel registro degli indagati per corruzione oggi invece per Flavio Briatore arriva un buona notizia. La Cassazione ha annullato la condanna a 18 mesi emessa dalla Corte d’appello di Genova nel febbraio scorso. Per una parte delle imputazioni, il concorso in fatture inesistenti, la III sezione penale della Suprema corte ha disposto un annullamento senza rinvio perché il fatto non sussiste. ...

Cassazione annulla condanna Briatore : ANSA, - ROMA, 28 SET - Ci sarà un nuovo processo d'appello per Flavio bRIATORE e altri tre coimputati, per reati fiscali relativi al megayacht Force Blue. La Cassazione ha annullato la condanna a 18 ...

Condanna Briatore - appello da rifare : la Cassazione annulla la condanna per il Force Blue : Sarà da rifare il processo d'appello. Per una delle accuse l'annullamento è senza rinvio: "Fatto non sussiste"