Brescia | uccise un ladro sorpreso nelle strade di Serle | confermata condanna a 9 anni e 4

(Di venerdì 28 settembre 2018) Fu omicidio volontario, non colposo né un incidente come sostiene la difesa. La Corte d’assise diha confermato laa 9e 4 mesi per Mirko Franzoni, il giovane di, nelno, che la sera del 14 dicembre 2013in strada Eduard Ndoj,albanese di 26, che era entrato in casa del fratello. I due si incontrarono in strada a distanza di qualche ora rispetto al furto avvenuto nell’abitazione del fratello di Franzoni, che si è sempre dichiarato innocente e ha sostenuto in aula durante il processo di primo grado che il colpo partì accidentalmente durante una colluttazione: “Voleva togliermi dalle mani il fucile ed è partito un colpo. Non volevo uccidere“. Mentre alcuni testimoni dissero che si era trattato di una “caccia all’uomo”. La tesi difensiva è stata riproposta durante l’udienza svoltasi oggi prima ...