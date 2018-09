motorinolimits

: Bottas e l’insaziabile voglia di diventare Campione - BarbaraPremoli : Bottas e l’insaziabile voglia di diventare Campione - MotoriNoLimits : Bottas e l’insaziabile voglia di diventare Campione -

(Di venerdì 28 settembre 2018) Nonostante finora quest’anno non abbia ancora vinto un GP, Valtterisostiene che il suo sogno iridato sia ancora vivo. Il compagno di squadra del quattro voltee leader del campionato Lewis Hamilton non manca di sottolineare quanto si trovi bene in Mercedes: “In questo momento non cambierei per nessun altro posto al mondo”, … L'articoloe l’insaziabilediMotoriNoLimits Auto, F1, motori, turismo, stili di vita.