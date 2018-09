Borsellino | 3 poliziotti rinviati a giudizio Ultime notizie strage via d' Amelio | accusa

"Crearono a tavolino falsi pentiti nell'indagine sulla morte di Borsellino". Tre poliziotti rinviati a giudizio per depistaggio : Il gip di Caltanissetta Graziella Luparello ha rinviato a giudizio per calunnia aggravata i poliziotti Fabrizio Mattei, Mario Bo, e Michele Ribaudo, accusati del depistaggio delle indagini sulla strage di via D'Amelio in cui persero la vita il giudice Paolo Borsellino e i cinque agenti della sua scorta.I tre poliziotti facevano parte del pool investigativo che indagò sulle stragi mafiose del '92 di via D'Amelio e di Capaci. Il pool era ...