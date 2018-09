: #Borsa: Milano in caduta libera, perde oltre il 4,6% - TgLa7 : #Borsa: Milano in caduta libera, perde oltre il 4,6% - ilpost : La Borsa di Milano è in forte calo e lo spread è cresciuto parecchio, dopo l’aggiornamento del DEF approvato dal go… - TgLa7 : Apertura di seduta in ribasso per la #Borsa di Milano. L'indice Ftse Mib segna -1,35% a 21.221 punti. All Share sul… -

:-3,72%.269 Chiusura pesante per ladi, all'indomani del via libera del CdM alla Nota di aggiornamento al Def che prevede un deficit/Pil al 2,4%.L'indice Ftse Mib, che era arrivato a cedere il 4,6%, perde a fine seduta il 3,72% a 20.711 punti. All Share a -3,51%. Bruciati oltre 22 mld. A picco le banche. LoBtp-Bund, dopo un massimo a quota 280,ripiega a 269punti base, comunque in forte rialzo rispetto a ieri (237 punti). Il tasso sale al 3,16%. Londra chiude a -0,47%, Parigi -0,85%, Francoforte -1,52%.(Di venerdì 28 settembre 2018)