BOOM! Pechino Express 2018 | niente è come sembra!

: Vince Incontrada, Pechino Express al 10%, Milan boom su Tv8, Formigli stacca Greco, XFactor al 4%… - Primaonline : Vince Incontrada, Pechino Express al 10%, Milan boom su Tv8, Formigli stacca Greco, XFactor al 4%… - NonSonoIo90 : @MasterAb88 La dimostrazione che la scusa della concorrenza non regge.. Pechino boom contro di tutto.. -

(Di venerdì 28 settembre 2018)- Marcello Cirillo e Adriana Volpeha avuto le sue prime vittime: i Mattutini Adriana Volpe e Marcello Cirillo sono stati eliminati al termine della seconda tappa. Ma avete presente quando, pochi giorni fa, sui nostri social vi scrivevamo che non ci sarebbe stato nessun eliminato sino alla terza puntata?! Se vuoi sapere perchè, continua a leggere. Se non vuoi s p o i l e r, la tua lettura deve fermarsi qui. Ebbene, Adriana Volpe e Marcello Cirillo rientreranno in gioco nella seconda puntata per tentare il tutto per tutto. Ma il tentativo si rivelerà inutile: la Volpe e Cirillo saranno definitivamente eliminati. La grande competitività della coppia, in particolar modo quella di Adriana Volpe, ha dato nell’occhio fin da subito, e gli avversari hanno cominciato a temerli e a desiderare di farli fuori il prima possibile. Da quest’anno, ...