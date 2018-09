calcioweb.eu

: #Bologna, squalifica #Pulgar: ecco la decisione della Corte d'Appello - CalcioWeb : #Bologna, squalifica #Pulgar: ecco la decisione della Corte d'Appello - ItaSportPress : Bologna, ufficiale: ridotta a 2 giornate la squalifica di Pulgar - - CalcioWeb : #Bologna, squalifica #Pulgar: ecco la decisione della Corte d'Appello -

(Di venerdì 28 settembre 2018)– Arrivano buone notizie per il. LaSportiva d’AppelloFigc ha infatti accolto il ricorso riducendo da tre a due giornate lainflitta a Erik, il centrocampista è espulso in occasione del match perso 1-0 dalla dalla squadra di Filippo Inzaghi contro il Genoa., che ha già saltato le sfide contro Roma e Juventus, tornerà quindi a disposizione di Filippo Inzaghi già per la sfida di domenica contro l’Udinese, si tratta di un calciatore fondamentale per il. SCARICA GRATIS L’APP DI CALCIOWEB PER ESSERE SEMPRE AGGIORNATO IN TEMPO REALE LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SEMPRE AGGIORNATE SU CALCIOWEBL'articololad’Appello CalcioWeb.