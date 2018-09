Bologna si veste da ' New York negli anni ' 80' e ospita la mostra ' Warhol&Friends'

Bologna - 92enne investe due pedoni in due incidenti ma non si accorge di nulla e prosegue : La donna è stata rintracciata poco dopo dai carabinieri e denunciata per omissione di soccorso. Probabilmente dovrà dire addio alla patente perché è scattato il ritiro con l'obbligo di successiva verifica dei requisiti psicofisici per la guida. Per i due pedoni investiti invece è stato necessario il trasporto in pronto soccorso.Continua a leggere