BMW X5 - Al volante della nuova generazione

quattroruote

: @GiusyMaffi @MrRobot94 @m_crosetti Calabrese...abita a Monaco...foto di copertina con orologio di lusso (chissà chi… - TizianoMilan : @GiusyMaffi @MrRobot94 @m_crosetti Calabrese...abita a Monaco...foto di copertina con orologio di lusso (chissà chi… - TulloPezzoBMW : Sportività, divertimento e comfort con la nostra BMW 125d M Sport del 2013! ?Cambio automatico sport a 8 rapporti… -

(Di venerdì 28 settembre 2018) Correva lanno di grazia 1999 quando la BMW presentò la X5, cogliendo di sorpresa I fedeli a una concezione ultratradizionalista del marchio. E molti, fra questi, preconizzarono lugubri un futuro zeppo dinciampi e pubblici ludibrii per il modello progenitore dellinaudita categoria dei Sav (sport activity vehicle): a Monaco, consigliarono i puristi, si concentrino piuttosto sulle sportive a trazione posteriore e motore longitudinale, lasciando certe divagazioni spurie un po off-road ai tipi straniLand Rover (che allepoca, anche se quasi tutti se lo sono dimenticati, apparteneva per lappunto alla BMW). Come spesso succede in questo campo, la storia ha dimostrato altrimenti. Non soltanto la X5 va considerata una pietra miliareutomobile, avendo di fatto inaugurato una categoria di compromesso che oggi sta diventando (se non lo è già) lo standard, ma si è velocemente trasformata ...