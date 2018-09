Blockchain | l' Italia firma l' accordo europeo e prepara un Fondo nazionale ad hoc

Blastingnews

(Di venerdì 28 settembre 2018) L'da ieri 27 settembre 2018 è, ufficialmente, il 27° Stato ad aver sottoscritto l'denominato "Partnership". Ad apporre laper l'è stato il Vicepremier e ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico Luigi Di Maio. Il ministro dopo laufficiale ha dichiarato che con essa l'economiana viene proiettata nel futuro. Secondo quanto riporta il quotidiano economico-finanziario il "Sole24ore" taledovrebbe consentire di attivare investimenti per circa 300 milioni di euro entro il 2020. Ma, in aggiunta a questi l'dovrebbe a breve creare unper l'innovazione digitale.: garanzia per gli scambi commerciali In effetti, come ha evidenziato il ministro dello Sviluppo Economico Di Maio nel suo comunicato ufficiale, la tecnologiaè già entrata a far parte della vita quotidiana dei cittadini ...