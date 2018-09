Bisogna fare in modo che non anneghino

Berlusconi candidato alle Europee : “Me lo chiedono tutti - per salvare l’Italia Bisogna fare sul serio” : Silvio Berlusconi annuncia da Fiuggi la sua possibile candidatura alle elezioni Europee del 2019. "E' ciò che mi chiedono tutti. Se dobbiamo salvare l'Italia, bisogna cominciare a fare le cose sul serio. Siamo sicuri che l’Italia migliore vincerà ancora".Continua a leggere

Manovra : Di Maio - Bisogna fare ancora passi in avanti : Roma, 21 set. (AdnKronos) – “Ho avuto notizie dalla riunione economica di oggi a palazzo Chigi. Si sono fatti passi in avanti perchè il nostro obiettivo è applicare il reddito di cittadinanza, superare la legge Fornero e abbassare tasse con un sistema di flat tax. Ma bisogna fare ancora passi avanti”. Lo ha detto Luigi Di Maio in un video su Facebook. L'articolo Manovra: Di Maio, bisogna fare ancora passi in avanti sembra ...

Fiorentina - Pioli : 'Non Bisogna giocare la prima giornata. Samp? Sa fare male' : Stefano Pioli al San Paolo. Lapresse La decisione di rimandare solo due partite non era piaciuta alla Fiorentina. 'Sarebbe stato meglio non giocare interamente la prima giornata - dice Pioli alla ...

Foto hackerate Diletta Leotta - la giornalista torna sull’argomento : “le rifarei - Bisogna convivere con i volgari da tastiera” [GALLERY] : Diletta Leotta in un’intervista torna a parlare delle Foto hackerate dal suo smartphone e rese pubbliche sul web Diletta Leotta, questa sera impegnata nelle vesti di presentatrice a Miss Italia 2018, è tornata a parlare in una recente intervista delle Foto hackerate dal suo profilo iCloud, per cui si scatenò un vero e proprio scandalo hot sul web. La giornalista di Dazn, dopo il caos generato dagli scatti osè, è ritornata a parlare ...

Battistoni : Bisogna fare luce su serie B a 19 squadre : Roma – “Il calcio, quello che piace tanto agli italiani e che ci fa sognare, rischia di ricevere un brutto colpo, specie per chi, da sempre, invoca un calcio pulito e che rispetta le regole. E’di questi giorni la polemica in merito alla serie B, che vede ridursi da 22 a 19 le squadre che vi prenderanno parte, creando non solo un problema alle squadre escluse, ma anche ledendo gli interessi di chi ha acquistato i diritti ...

Nations League - Portogallo-Italia 1-0. Roberto Mancini : “Per vincere Bisogna fare gol - serve trovare dei rimedi”. Le parole degli azzurri : L’Italia è uscita sconfitta dallo Stadio Da Luz di Lisbona, battuta dal Portogallo per 1-0 nella seconda partita della Nations League 2018-2019 di calcio. La nostra Nazionale ha faticato a tenere il passo dei Campioni d’Europa e ha così perso in trasferta. Di seguito le dichiarazioni che i protagonisti hanno rilasciato ai microfoni della Rai. Roberto Mancini è apparso molto sconsolato e sconfortato per il risultato ottenuto e ...

Nazionale - Bernardeschi : 'I talenti italiani ci sono - Bisogna crederci. Posso fare la mezzala' : Credo fermamente che la differenza in questo sport sia la testa, e credo nella mia testa e nelle mie possibilità mentali. Al di là delle qualità, dei ruoli, dei moduli, la prima cosa è la mentalità: ...

CR7 - il Parma e un affare sfumato per... 12 - 5 milioni. Prandelli : Dissi che Bisognava farlo subito - ma poi Tanzi... : "Ricordo l'entusiasmo del ds Doriano Tosi e quando il presidente Tanzi mi chiese un parere Dissi subito che l'affare andava fatto". Così Cesare Prandelli, ai tempi allenatore del Parma, ricorda quei giorni di agosto dell'ormai lontano 2003 quando gli emiliani furono vicinissimi a chiudere con lo Sporting Lisbona per Cristiano Ronaldo che allora non era ancora CR7 ma aveva già le stimmate del fuoriclasse. Tant'è che anziché finire alle dipendenze ...

Il vaticanista Sandro Magister : "La pedofilia nella Chiesa è un fenomeno del passato. Ora Bisogna fare i conti con l'omosessualità" : Sandro Magister è uno dei maggiori vaticanisti italiani e, all'indomani del viaggio di papa Francesco in Irlanda e delle nuove prese d'atto e di posizione della Chiesa in merito allo scandalo pedofilia, ha voluto dire la sua affidandosi alle pagine di Italia Oggi.Le vicende di abusi su minori risalgono ormai a decenni fa. Il fenomeno dilagante con cui dovrà fare i conti papa Francesco piuttosto è l'omosessualità. Lo ...

F1 - Hamilton striglia la Mercedes : “Bisogna migliorare - non posso fare sempre miracoli” : Il pilota della Mercedes mette in guardia il proprio team in vista del Gp di Monza, dove la Ferrari arriva da favorita dopo la vittoria di Spa Il momento non è certamente dei migliori, la sconfitta subita a Spa brucia eccome e la Mercedes ha tutte le intenzioni di riscattarsi già a Monza. Photo by JOHN THYS / AFP L’obiettivo è quello di permettere ad Hamilton di recuperare il terreno perso in Belgio, ma non sarà facile vista la ...

Diciotti - demenziali gli attacchi del Pd a Roberto Fico. Con lui Bisogna fare sponda : Matteo Salvini contro tutti: Giuseppe Conte, Sergio Mattarella, Enzo Moavero, Roberto Fico, il Pd. Ma andiamo con ordine. Molto della politica si gioca nei non detti o in ciò che è detto in maniera implicita. Quando Salvini dice “non con il mio consenso”, è un avviso al lavorio sotto traccia che Conte – con la preoccupazione palpabile del Colle – ha compiuto fino a quando è stato messo alle strette da Salvini: il premier ...

Basket - Gigi Datome su Gallinari : “Ognuno è libero di fare le proprie scelte - poi Bisogna prendersene la responsabilità” : È un Gigi Datome pratico quello che ha concesso qualche parola all’edizione cartacea del Corriere dello Sport in relazione al dibattito in corso sulla rinuncia alla Nazionale, per le partite di settembre delle qualificazioni ai Mondiali di Cina 2019, di Danilo Gallinari. Raggiunto da Andrea Barocci, il capitano della Nazionale e pilastro del Fenerbahce ha dichiarato quanto segue: “Dico la mia da giocatore ma anche da capitano. Ho ...

Autostrade - bene revocare la concessione. Ma Bisogna pensare a cosa fare dopo : La storia delle più importanti concessioni al mondo, quelle petrolifere, insegna non solo che è difficile revocare una concessione ma che bisogna pensare bene a cosa succede dopo. Le principali concessioni petrolifere, dal Venezuela al Medio Oriente, sono state assegnate a partire dall’inizio del Novecento a un ridottissimo numero di società private (Enrico Mattei le avrebbe poi definite le “Sette Sorelle”). Queste concessioni ...

Genova - solo otto mesi per rifare il ponte Morandi? Ma Bisogna lavorare giorno e notte : È chiaro che rispetto a ciò che verrà proposto da Autostrade, ansiosa di lasciarsi alle spalle la tragedia del 14 agosto, avrà un ruolo decisivo la politica. Saranno enti locali e governo a valutare ...