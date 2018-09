Berlusconi e Galliani si prendono il Monza | l' obiettivo è tornare in Serie A

Monza - Silvio Berlusconi è il nuovo proprietario. Galliani sarà ad : TORINO - Silvio Berlusconi è il nuovo proprietario del Monza . Come annuncia una nota, Fininvest ' ha finalizzato in data odierna l'acquisizione del 100% della Società Sportiva Monza 1912 ' dalla ...

Kakà al Monza?/ Il sogno di Berlusconi e Galliani : il brasiliano con loro in Serie C? : Kakà al Monza? Il sogno di Berlusconi e Galliani: il brasiliano con loro in Serie C? Domani il Monza cambia proprietà, suggesione legata al brasiliano ex Milan(Pubblicato il Thu, 27 Sep 2018 10:45:00 GMT)