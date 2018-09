Bergamo | spara 6 colpi di pistola all' ex moglie in strada e scappa in Vespa

Bergamo - spara alla schiena alla ex moglie e si dà alla fuga : è caccia all’uomo : Ha sparato sei colpi di pistola calibro 9, tre dei quali hanno colpito alla schiena la ex moglie. Poi Salvatore D’Apolito, 50 anni, piastrellista originario del Foggiano, si è dato alla fuga in Vespa. La vicenda è avvenuta a Scanzorosciate, in provincia di Bergamo, nel giardino dell’abitazione della donna. La vittima – Flora Agazzi, 53 anni, badante e commessa – è ancora in prognosi riservata, ma non rischia la ...

