Barcellona | l' infortunio di Umtiti diventa un giallo Valverde | ' Non so quando tornerà'

Barcellona - si ferma Vidal : blaugrana in ansia per l’infortunio del cileno : Arturo Vidal alle prese con un nuovo problema al ginocchio che non lascia tranquillo mister Valverde: la situazione Arturo Vidal fa preoccupare il Barcellona ed il suo tecnico Valverde. Il centrocampista si è fermato per un infortunio durante l’allenamento con il suo Cile, un problema che non lascia tranquilli dato che si tratta dello stesso ginocchio operato nella passata stagione. Vidal non parteciperà probabilmente alle gare del ...