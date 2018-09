Barça verso il miliardo di ricavi | nel 2019 previsto fatturato da 960 milioni

Migranti : la Aquarius fa rotta verso Marsiglia con 58 a bordo - "Francia li lasci sbarcare" : La nave Aquarius è in rotta verso Marsiglia con 58 Migranti a bordo e intende chiedere alla Francia l'autorizzazione a sbarcare: lo ha riferito l'Ong Sos Mediterranee durante una conferenza stampa. Dirigersi verso Marsiglia "è l'unica opzione che abbiamo" per permettere all'Aquarius di "continuare la sua missione" di salvataggio dei Migranti , ha spiegato il ...

La Aquarius verso Malta per sbarcare i 141 migranti. Saranno accolti in altri cinque paesi : Sono in corso negoziati tra governo spagnolo, Commissione europea e altri paesi Ue per cercare di risolvere la questione dell'approdo nelle prossime ore - Si intravede una possibile soluzione nelle ...