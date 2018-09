Banca MPS lancia OPA su titoli di Casaforte

Piazza Affari : seduta difficile per Banca MPS : Aggressivo ribasso per l' istituto di Rocca Salimbeni , che passa di mano in perdita del 4,36%. L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE MIB mostra un cedimento rispetto all'indice in termini ...

Seduta euforica per il comparto Bancario a Piazza Affari - +2 - 23% - - exploit di Banca MPS : Teleborsa, - Molto positiva la giornata per il settore Bancario italiano, grazie al sensibile miglioramento dello Spread. Buono anche l'andamento dell'EURO STOXX Banks che guadagna 216,85 punti, a ...

Seduta euforica per il comparto Bancario a Piazza Affari - +2 - 23% - - exploit di Banca MPS : Molto positiva la giornata per il settore Bancario italiano , grazie al sensibile miglioramento dello Spread . Buono anche l'andamento dell' EURO STOXX Banks che guadagna 216,85 punti, a quota 9.927,...

Andamento negativo per il comparto Bancario a Piazza Affari - -1 - 41% - - perde molto Banca MPS : Il Settore Bancario italiano prosegue la seduta all'insegna delle vendite, mentre è poco sotto la parità l' EURO STOXX Banks . Il FTSE Italia Banks ha aperto a 9.651,07, in calo dell'1,41% rispetto ...

Particolarmente brillante in avvio di ottava Banca MPS : A sostenere le quotazioni del settore Bancario hanno contribuito anche le dichiarazioni del ministro dell'Economia, Giovanni Tria, nel fine settimana: la manovra sara' equilibrata dato che non tutto ...

Piazza Affari : exploit di Banca MPS : Seduta decisamente positiva per l' istituto di Rocca Salimbeni , che tratta in rialzo del 4,28%. Comparando l'andamento del titolo con il FTSE MIB , su base settimanale, si nota che Monte Paschi ...

Il comparto Bancario a Piazza Affari è in territorio positivo - +1 - 36% - - si concentrano gli acquisti su Banca MPS : Teleborsa, - Scambi in positivo per il settore Bancario italiano che segue l'intonazione cautamente positiva evidenziata dall'EURO STOXX Banks. Il FTSE Italia Banks ha aperto a 8.864,13 in crescita ...

Piazza Affari : netto calo registrato da Banca MPS : Retrocede molto l' istituto di Rocca Salimbeni , che esibisce una variazione percentuale negativa del 2,08%. L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE MIB mostra un cedimento rispetto all'...

Piazza Affari : Banca MPS scende verso 2 - 087 Euro : Retrocede molto l' istituto di Rocca Salimbeni , che esibisce una variazione percentuale negativa del 2,07%. L'andamento di Monte Paschi nella settimana, rispetto al FTSE MIB , rileva una minore forza ...

Si muove in territorio negativo il comparto Bancario a Piazza Affari - -1 - 01% - - in forte calo Banca MPS : Teleborsa, - Scambi negativi per il settore Bancario italiano, in sintonia con la debolezza evidenziata dall'EURO STOXX Banks. Il FTSE Italia Banks ha aperto a 9.092,68, in diminuzione di 92,34 punti ...

Si muove in territorio negativo il comparto Bancario a Piazza Affari - -1 - 01% - - in forte calo Banca MPS : Scambi negativi per il settore Bancario italiano , in sintonia con la debolezza evidenziata dall' EURO STOXX Banks . Il FTSE Italia Banks ha aperto a 9.092,68, in diminuzione di 92,34 punti rispetto ...

Piazza Affari : Banca MPS in forte discesa : Si muove in profondo rosso l' istituto di Rocca Salimbeni , che è in forte flessione, mostrando una perdita del 3,24% sui valori precedenti. L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE MIB ...

Seduta moderatamente positiva per il comparto Bancario a Piazza Affari - +0 - 47% - - giornata euforica per Banca MPS : Senza slanci il settore Bancario italiano che si porta poco sopra i livelli precedenti, evidenziando un andamento analogo all' EURO STOXX Banks , che mostra un incremento modesto. Il FTSE Italia Banks ...

Piazza Affari : seduta euforica per Banca MPS : Protagonista l' istituto di Rocca Salimbeni , che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 2,44%. Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE MIB . Al ...