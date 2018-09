Autostrade | ART avvia consultazione sistema pedaggi concessione A4-A23-A28-A57-A34

Ponte Genova : Conte - Autostrade non farà parte del Consorzio : 'Autostrade è fuori. Non è assolutamente Contemplato che faccia parte del Consorzio. parteciperà finanziariamente alla ricostruzione'. Lo ha detto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte a ...

Nuovo ponte - Autostrade cerca di restare in partita | : Oggi è previsto l’incontro fra i tecnici della società e il commissario per l’emergenza: ecco i dettagli e i tempi previsti dal piano. Che potrebbe non essere mai usato

Autostrade digitali : al via il progetto smart road dedicato al Grande Raccordo Anulare di Roma e alla Roma-Fiumicino : Le Autostrade A90 Grande Raccordo Anulare di Roma e A91 Roma-Aeroporto Fiumicino diventeranno vere e proprie Autostrade digitali, connesse e controllate Il progetto smart road di Anas prosegue con i lavori sulle Autostrade A90 ‘Grande Raccordo Anulare di Roma’ e A91 ‘Roma-Aeroporto Fiumicino’ dopo l’avvio degli interventi, entro la fine di settembre, sulla A2 ‘Autostrada del Mediterraneo’. La smart road Anas, oltre a garantire i servizi ...

Concessioni - non solo Autostrade : deputato 5 Stelle solleva la questione porti. Partendo dal caso ligure di Lavagna : Le Concessioni vanno messe sotto i riflettori non solo per le autostrade ma anche per i porti che, in un paese che vanta quasi 7.500 chilometri di coste, sono un bene comune nazionale. Ad accendere l’attenzione è il deputato CinqueStelle Roberto Traversi che prende esempio da due recenti casi eclatanti: Santa Margherita ligure (nella foto) e Lavagna, entrambi nella Riviera ligure di Levante. Nel primo caso, dove fra l’altro è presente la ...

Autostrade - Toninelli : «Ecco prova delle pressioni». Ma le carte sono di gennaio : «#Aiscat smentita dai fatti. Ecco prova delle 'cortesi' pressioni per dissuadere @mitgov dal pubblicare gli atti delle convenzioni»: il ministro dei Trasporti, Danilo Toninelli, affida a Twitter le ...

Di Maio : «Nel 2019 il reddito di cittadinanza deve partire» E Di Battista sfida la Lega : «Li aspettiamo su Autostrade» : Il leader M5S: Presto via dall’Afghanistan. Tre priorità: flat tax, reddito di cittadinanza e Fornero

Contratto Stato-Autostrade - per Toninelli perfetto scandalo bipartisan : Teleborsa, - "Un perfetto scandalo bipartisan, una vergogna consumata a mio avviso alle spalle dello Stato e dei cittadini". E' quanto sostiene il Ministro alle Infrastrutture e Trasporti Danilo ...

Autostrade - Toninelli : “La convenzione è il vero scandalo bipartisan” : “Un perfetto scandalo bipartisan, una vergogna consumata a mio avviso alle spalle dello Stato e dei cittadini”. Cosi’ il ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli definisce in un’intervista a TiscaliNews la “convenzione unica” del 2007 siglata dal governo con Autostrade. Per il ministro “una delle anomalie peggiori (del contratto ndr) sta nel ginepraio regolatorio che genera confusione di ruoli ...

Infrastrutture : Martino - FI - su Pd - richieste tardive e ridicole su Autostrade in Abruzzo : Roma, 01 set 09:37 - , Agenzia Nova, - In politica è consentito pressoché tutto fuorché il ridicolo. Lo dichiara in una nota Antonio Martino deputato di Forza Italia, nonché... , Com,

Mit : “Autostrade non ci ha trasmesso tutte le carte sul rischio crolli” : Li hanno interrogati nello spazio di pochi giorni, con l’obiettivo di capire quali informazioni possedessero per focalizzare il concreto rischio-crollo del ponte Morandi. E almeno un paio fra i cinque tecnici sentiti al Provveditorato alle opere pubbliche di Liguria e Piemonte - diramazione regionale del ministero delle Infrastrutture -l’ha messa g...