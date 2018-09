Australia | bimba racconta le violenze sessuali | ' Ho visto il cosino di nonno'

Blastingnews

(Di venerdì 28 settembre 2018) Una vicenda dalla gravita' inaudita è avvenuta nel Queensland's Gold Coast, regione metropolitana a sud di Brisbane, sulla costa orientale dell'. Una bambina di quattro anni ha denunciato gli abusiVIDEO delai suoi danni. Secondo quanto riferisce il quotidiano Il Mattino, è bastata una frase per far scattare l'indagine nei confronti dell'uomo. 'Nonna, hoildel', dopo aver ascoltato queste parole, la moglie del presunto pedofilo ha immediatamente denunciato l'accaduto alle forze dell'ordine. Dopo i racconti della nipotina alla nonna, l'uomo è in attesa di condanna La notizia, diffusa dal quotidiano britannico Daily Mail, sottolinea come, nonostante le parole della piccola bambina, ilabbia immediatamente negato di avere qualsiasi tipo di colpa in questa brutta faccenda. Di fronte al giudice, in tribunale, hato che ...