Audi SQ2 | emozioni a tutto gas con il nuovo SUV compatto da 300 CV FOTO

Audi SQ2 - 300 CV per la Suv ad alte prestazioni : 300 CV e 0-100 km/h in 4,8 secondi. Numeri da vera sportiva quelli della nuova Audi SQ2 che farà il proprio debutto in società in occasione del Salone di Parigi, ponendosi alla base dell'offerta sportiva a ruote alte dei Quattro Anelli.Quattro cilindri, integrale e automatica. Dentro al cofano della Suv sportiva è presente lo stesso 2.0 TFSI che già equipaggia altri modelli ad alte performance del marchio, oltre che dell'intero gruppo ...