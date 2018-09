Audi SQ2 - 300 CV per la Suv ad alte prestazioni

quattroruote

: L'#Audi #SQ2 debutterà al Salone di Parigi con un 2.0 TFSI da 300 CV con cambio automatico doppia frizione e trazio… - quattroruote : L'#Audi #SQ2 debutterà al Salone di Parigi con un 2.0 TFSI da 300 CV con cambio automatico doppia frizione e trazio… -

(Di venerdì 28 settembre 2018) 300 CV e 0-100 km/h in 4,8 secondi. Numeri da vera sportiva quelli della nuovaSQ2 che farà il proprio debutto in società in occasione del Salone di Parigi, ponendosi alla base dell'offerta sportiva a ruotedei Quattro Anelli.Quattro cilindri, integrale e automatica. Dentro al cofano della Suv sportiva è presente lo stesso 2.0 TFSI che già equipaggia altri modelli adperformance del marchio, oltre che dell'intero gruppo Volkswagen. Il quattro cilindri turbo a iniezione diretta prodotto nella fabbrica ungherese di Gyr pesa solo 150 kg e dispone di un sistema di fasatura variabile con alzata su due differenti livelli delle valvole di scarico che permette di ridurre il turbo lag favorendo le fasi di riempimento e svuotamento delle camere di combustione. La sovralimentazione raggiunge un valore massimo di 1,4 bar, mentre il regime di rotazione è limitato a 6.500 giri: la ...