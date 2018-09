Attacco a Facebook Problemi per 90 milioni di utenti

Facebook - Attacco hacker : «Colpiti quasi 50 milioni di account» : Una falla nella sicurezza dei sistemi ha portato al furto di informazioni da quasi 50 milioni di account di tutto il mondo - sono oltre due miliardi in tutto - anche in Italia. L' attacco è stato ...

Facebook - disconnessi 90 milioni di account dopo Attacco hacker : Ma rimane l'arrivo di un un nuovo guaio, la cui dimensione per ora non è chiara, per il gigante della tecnologia e i suoi oltre 2 miliardi di utilizzatori nel mondo. La fiducia degli utenti è già ...

Facebook denuncia Attacco - colpiti 50 milioni account : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

“Attacco hacker!”. Facebook nel caos - pericolo per 90 milioni di account : Un 2018 da dimenticare per Facebook. Prima il caso Cambridge Analytica, adesso l’annuncio di un attacco hacker che ha messo a repentaglio la tutela di ben novanta milioni di account in tutto il mondo. In mezzo, invece, i continui problemi tecnici di questi giorni che stanno rendendo il social lento e ‘ripetitivo’. Ma a spiegare, nel dettaglio, cosa è successo al social network di Mark Zuckerberg è Guy Rosen, VP of Product ...