Atrofia muscolare spinale | in cento piazze italiane la “Scatola dei Sogni” di Famiglie Sma

(Di venerdì 28 settembre 2018) Unadeicome regalo per chi dona, per chi sceglie di contribuire alla ricerca sull’. Uno scambio di solidarietà che sabato 29 e domenica 30 settembre si farà spazio in 100d’Italia, da Nord a Sud della penisola, nelle Isole, nelle grandi città e nei piccoli Comuni, grazie ai banchetti dei volontari diSma. «Non è coraggio senza pazienza, non è gioia senza fatica» si legge nella colorata “Tin Box” di latta, dove all’interno sono contenuti confetti e voglia di condividere un grande progetto, quello della Rete Clinica SMArt. È con questa scatola infatti, con il suo valore solidale, che l’associazione dei genitori di bimbi e pazienti con Sma ha scelto anche quest’anno di raccogliere i fondi necessari per potenziare il programma sanitario e l’assistenza territoriale dedicati a chi è affetto da questa malattia genetica rara. ...