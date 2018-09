ATP Chengdu – Fognini vola in semifinale | l’italiano supera Ebden in scioltezza

Tennis - ATP 250 Chengdu : Fabio Fognini non lascia spazio a Matthew Ebden e va in semifinale : Convincente vittoria di Fabio Fognini nei quarti di finale dell’ATP 250 di Chengdu: il numero uno d’Italia e 13 del mondo ha superato senza particolari problemi l’australiano Matthew Ebden, sconfitto per 6-4 6-2 in un’ora e sei minuti di gioco. In una partita in cui la prima di servizio di entrambi ha lasciato molto a desiderare (53% contro 48%), a decidere sono stati i punti vinti sia sulla propria seconda che su quella ...

Tennis - ATP Chengdu 2018 : Fabio Fognini ai quarti di finale - sconfitto il belga Bemelmans : Fabio Fognini si qualifica per i quarti di finale del torneo ATP di Chengdu. Il ligure, testa di serie numero uno, ha sconfitto in due set il belga Ruben Bemelmans, numero 114 del mondo, con il punteggio di 6-4 7-6 dopo un’ora e trentasette minuti di gioco. Un ottimo inizio di partita per il nativo di Arma di Taggia, che riesce a strappare il servizio al belga nel terzo game. Un break decisivo, perché Fognini non concede nulla e tiene ...

Tennis - ATP Chengdu 2018 : Matteo Berrettini lotta ma cede in tre set a Matthew Ebden. L’azzurro ko agli ottavi di finale : Ci ha provato il nostro Matteo Berrettini, impegnato negli ottavi di finale dell’ATP di Chengdu (Cina), ma dopo una lunga battaglia ha dovuto alzare bandiera bianca. L’azzurro è stato sconfitto dall’australiano Matthew Ebden, n.47 del mondo, con il punteggio di 6-3 3-6 7-6 (3) in 2 ore e 3 minuti di partita. Un match, come detto, molto lottato in cui il giovane Tennista romano è stato capace di rimettere in piedi la partita, ...

ATP 250 Chengdu : Matteo Berrettini supera agevolmente Gunneswaran in due set e approda al secondo turno : Come era nelle previsioni, Matteo Berrettini si è imposto senza particolari problemi nel primo turno del torneo ATP 250 di Chengdu. Il romano, opposto all’indiano Prajnesh Gunneswaran, ha vinto col punteggio di 6-3 6-4 in poco meno di un’ora e un quarto di gioco, senza mai realmente soffrire l’avversario e mostrando superiorità in tutte le voci statistiche. Al secondo turno, per lui, ci sarà l’australiano Matthew Ebden, ...

