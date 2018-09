Atalanta | novità in difesa dopo i problemi fisici di Masiello

Probabili formazioni/ Milan Atalanta : quote - le ultime novità live (Serie A 5^ giornata) : Probabili formazioni Milan Atalanta: quote, le ultime novità live sugli schieramenti con moduli e titolari per il derby lombardo di Serie A a San Siro (5^ giornata)(Pubblicato il Sun, 23 Sep 2018 06:32:00 GMT)

Infortuni Atalanta - tornano i nazionali e migliorano gli indisponibili : Toloi ancora a parte - novità Ilicic : L’Atalanta ha ripreso a lavorare per la gara di lunedì prossimo contro la Spal. Gasperini ha di nuovo a disposizione Barrow, Bettella e de Roon, rientrati dagli impegni con le rispettive nazionali: i tre calciatori hanno lavorato regolarmente con i compagni. ancora a parte Toloi, il quale ha proseguito con il programma d’allenamento personalizzato ma spera in una convocazione per Ferrara come Ilicic, che migliora e partecipa ...

Atalanta - che fine ha fatto Ilicic? Arrivano novità importanti : Josip Ilicic si appresta a tornare a disposizione del tecnico dell’Atalanta Gasperini in vista delle prossime gare Josip Ilicic è un vero e proprio giallo in questo inizio di stagione dell’Atalanta. Il calciatore sloveno ancora non si è visto in campo, a causa di un’infezione che sta condizionato l’avvio della nuova annata. importanti aggiornamenti sono arrivati nelle ultime ore, lo sloveno è dato in netto ...

Infortunio Ilicic - le ultime importanti novità sul calciatore dell’Atalanta : Infortunio Ilicic – Dopo un importante avvio di stagione l’Atalanta ha dovuto fare i conti con qualche passo falso e principalmente con l’eliminazione in Europa League, un grande assente è stato il calciatore Ilicic, pedina fondamentale per il tecnico Gasperini. importanti aggiornamenti nelle ultime ore, lo sloveno sta meglio e punta ad un rientro immediato, difficile ma non impossibile un recupero contro la Spal, più ...

Probabili formazioni / Copenaghen Atalanta : promosse le seconde linee? Quote - novità live (Europa League) : Probabili formazioni Copenaghen Atalanta: Quote e le ultime novità live sugli schieramenti attesi in campo questa sera per la partita di ritorno dei play off di Europa League.(Pubblicato il Thu, 30 Aug 2018 16:10:00 GMT)

PROBABILI FORMAZIONI / Copenaghen Atalanta : Rigoni - assenza pesante. Quote - ultime novità live (Europa League) : PROBABILI FORMAZIONI Copenaghen Atalanta: Quote e le ultime novità live sugli schieramenti attesi in campo questa sera per la partita di ritorno dei play off di Europa League.(Pubblicato il Thu, 30 Aug 2018 13:56:00 GMT)

Probabili formazioni/ Copenaghen Atalanta : quote e le ultime novità live (Europa league - ritorno) : Probabili formazioni Copenaghen Atalanta: quote e le ultime novità live sugli schieramenti attesi in campo questa sera per la partita di ritorno dei play off di Europa league.(Pubblicato il Thu, 30 Aug 2018 07:00:00 GMT)

Probabili formazioni/ Roma Atalanta : quote - ultime novità live. Cristante - subito la sfida da ex (Serie A) : Probabili formazioni Roma Atalanta: le quote e le ultime novità live sugli schieramenti e i titolari delle due squadre che si affrontano nella seconda giornata di Serie A all’Olimpico(Pubblicato il Mon, 27 Aug 2018 11:57:00 GMT)

Probabili formazioni/ Roma Atalanta : quote - ultime novità live - Serie A 2giornata - : Probabili formazioni Roma Atalanta: le quote e le ultime novità live sugli schieramenti e i titolari delle due squadre, seconda giornata di Serie A.

Probabili formazioni/ Roma Atalanta : quote - ultime novità live (Serie A 2^ giornata) : Probabili formazioni Roma Atalanta: le quote e le ultime novità live sugli schieramenti e i titolari delle due squadre che si affrontano nella seconda giornata di Serie A all’Olimpico(Pubblicato il Mon, 27 Aug 2018 07:00:00 GMT)

PROBABILI FORMAZIONI / Atalanta Copenaghen : lo spauracchio Viktor Fischer - quote e novità live (Europa League) : PROBABILI FORMAZIONI Atalanta Copenaghen: le quote e le ultime novità live sugli schieramenti delle due squadre. A Reggio Emilia Gasperini lancia ancora il Papu Gomez e Duvan Zapata(Pubblicato il Thu, 23 Aug 2018 16:51:00 GMT)

Probabili formazioni/ Atalanta Copenaghen : quote e novità live - Gomez vs N'Doye (Europa League) : Probabili formazioni Atalanta Copenaghen: le quote e le ultime novità live sugli schieramenti delle due squadre. A Reggio Emilia Gasperini lancia ancora il Papu Gomez e Duvan Zapata(Pubblicato il Thu, 23 Aug 2018 13:49:00 GMT)

Probabili formazioni/ Atalanta Copenaghen : info e orario - quote e novità live (Europa League) : Probabili formazioni Atalanta Copenaghen: le quote e le ultime novità live sugli schieramenti delle due squadre. A Reggio Emilia Gasperini lancia ancora il Papu Gomez e Duvan Zapata(Pubblicato il Thu, 23 Aug 2018 07:00:00 GMT)

PROBABILI FORMAZIONI / Atalanta Hapoel Haifa : quote e novità live - info e orario. Il duello in mediana : PROBABILI FORMAZIONI Atalanta Hapoel Haifa: info e orario, quote e novità live sugli schieramenti delle due squadre che si affrontano nel ritorno del terzo turno preliminare di Europa League(Pubblicato il Thu, 16 Aug 2018 17:44:00 GMT)