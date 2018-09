Assassin' s Creed Odyssey potrebbe essere il titolo della serie di maggior successo in

Nvidia : nuovi driver ottimizzati per Assassin's Creed Odyssey e Forza Horizon 4 : Nvidia ha lanciato un nuovo aggiornamento driver per le GPU GeForce, introducendo un supporto mirato per Assassin's Creed Odyssey e Forza Horizon 4, riporta VG247.I nuovi driver introducono infatti diverse ottimizzazioni per gli attesissimi titoli in oggetto, possiamo vedere qui di seguito la patch note del nuovo pacchetto driver Nvidia GeForce 411.63 WHQL: Game Ready Read more…

Ubisoft svela le spettacolari statuette Ubicollectibles di Assassin's Creed Odyssey : Come apprendiamo dal comunicato stampa che Ubisoft ha diramato nel pomeriggio di oggi, le statuette di Alexios e Kassandra e la replica ufficiale della Lancia Spezzata di Leonida, direttamente ispirate ad Assassin's Creed Odyssey, saranno disponibili a partire dal 28 settembre.Ecco da quali pezzi è composta questa linea di statuette della serie Ubicollectibles tratte dal nuovo Assassin's Creed:Assassin's Creed Odyssey uscirà in tutto il mondo il ...

Anche i prossimi capitoli di Assassin's Creed daranno la possibilità di scegliere il sesso del protagonista : Assassin's Creed Odyssey sarà il primo capitolo della saga a dare la possibilità al giocatore di scegliere il sesso del suo alter ego digitale. Ovviamente non contendo Assassin's Creed Syndicate, in cui Evie e Jacob si presentano come 2 personaggi canonici e definiti. Il gioco mette a disposizione Alexios o Kassandra, che verranno plasmati nel corso dell'avventura grazie alle decisioni del giocatore. Come riporta Gamingbolt, il director di ...

Dopo Assassin’s Creed Odyssey Ubisoft reintrodurrà la scelta del sesso : Il dibattito in merito è ancora acceso: Assassin's Creed Odyssey è il primo titolo della serie a permettere la scelta del sesso del protagonista, potendo scegliere tra il maschio Alexios o la femmina Kassandra. Una possibilità non di certo nuova nel mondo dei giochi (basti vedere qualsiasi sparatutto, o gioco di ruolo), che però ha creato scalpore soprattutto per alcune questioni. L'aspetto fondamentale su cui la stragrande maggioranza dei ...

Assassin’s Creed Odyssey e l’ispirazione che (non) ti aspetti - parla Ubisoft : Soltanto una manciata di giorni separano gli utenti dal tanto ambito incontro con Assassin's Creed Odyssey, il nuovo capitolo della serie Ubisoft che riporporrà ancora una volta la millenaria lotta tra assassini e templari. L'ultimo capitolo approdato sul mercato, Assassin's Creed Origins, ha rappresentato una sostanziale ventata d'aria fresca per la serie, dopo che i capitoli precedenti erano stati additati per essere troppo simili l'uno ...

Assassin's Creed Odyssey si mostra nello splendido trailer di lancio : In vista dell'uscita di Assassin's Creed Odyssey la prossima settimana, Ubisoft ha rilasciato oggi il trailer di lancio che, ancora una volta, è assolutamente di grande impatto.Come segnala Dualshockers, questo nuovo video, oltre a fornirci uno sguardo alla storia del gioco, mette in risalto le molte località della Grecia. Anche il combattimento è al centro del trailer, sia contro i soldati nemici che contro gli animali selvatici. Qui sotto ...

Assassin’s Creed Odyssey : I Trofei PS4 in Anteprima tradotti in italiano : Manca davvero poco al lancio di Assassin’s Creed Odyssey, nell’attesa vogliamo condividere con voi in Anteprima, la lista completa, ufficiale e da noi tradotta dei Trofei PS4. Assassin’s Creed Odyssey: I Trofei PS4 da noi tradotti Ottieni tutti i Trofei Completa la Battaglia dei 300 Completa il primo episodio Completa il secondo episodio Completa il terzo episodio Completa il quarto episodio Completa il quinto ...

Amazon Alexa incontra Alexios di Assassin's Creed Odyssey in un divertentissimo spot : Un nuovo spot pubblicato da Ubisoft presenta una partnership con Amazon piuttosto curiosa, dato che Alexa si trasformerà grazie a un app nel più burbero Alexios, protagonista insieme a Cassandra di Assassin's Creed Odyssey, in uscita per PS4, Xbox One e PC il prossimo 5 ottobre.Il noto assistente vocale di Amazon, grazie all'app Spartan Skill, risponderà alle domande e alle indicazioni del suo proprietario con la voce di Alexios, il burbero ...

La campagna Kickstarter per il gioco da tavolo di Assassin's Creed partirà a novembre : Assassin's Creed è l'ultimo franchise di videogiochi di alto profilo che diventerà anche un gioco da tavolo.Come segnala Polygon, lo sviluppatore di giochi da tavolo Triton Noir ha annunciato che la campagna Kickstarter per Assassin's Creed: Brotherhood of Venice partirà a novembre.Brotherhood of Venice sarà un gioco cooperativo e tattico incentrato sulla furtività. Nel 1509, nel cuore del Rinascimento italiano, i giocatori saranno chiamati a ...

Il director di Assassin's Creed 3 riflette su come avrebbe realizzato il titolo oggi : Dopo l'annuncio delle remaster di Assassin's Creed 3, il director del titolo Alex Hutchinson ha riflettuto su quello che oggi avrebbe cambiato nel titolo originale.come riportano i colleghi di Eurogamer.net, una tra queste è senza dubbio la sezione introduttiva, ovvero quella parte in cui il giocatore veste i panni di Haytham:"Avremmo dovuto dividere la parte con Haytham in più frammenti per arrivare più in fretta alla quella dedicata a Connor, ...

Disponibile il pre-load di Assassin's Creed Odyssey : scopriamo quanto spazio occorrerà : Grazie alla segnalazione di Gearnuke, ora possiamo scoprire quanto spazio sarà necessario per scaricare Assassin's Creed Odyssey. Il pre-load è Disponibile su Xbox One, quindi se avete pre-ordinato il gioco, è possibile procedere a scaricare i dati.La dimensione del download di Assassin's Creed Odyssey è di circa 45 GB su Xbox One. Probabilmente questa dimensione cambierà con l'avvicinarsi del lancio poiché questo è semplicemente il pre-load ...

Assassin's Creed Odyssey entra in fase Gold : Assassin's Creed Odyssey è ufficialmente in fase Gold, arriva l'annuncio direttamente da Ubisoft.Il gioco è ormai alle porte, e come riporta VG247 debutterà in tutto il mondo per tutte le console, anche Nintendo Switch (anche se solamente in Giappone).Assassin's Creed Odyssey è atteso per venerdì 5 ottobre, mentre ora sappiamo che nella giornata di oggi il gioco è per l'appunto entrato nella fatidica fase Gold, per cui lo sviluppo è ormai ...

Annunciata l'edizione rimasterizzata di Assassin's Creed 3 : Come riportato da Kotaku, Ubisoft ha confermato che il season pass di Assassin's Creed Odyssey includerà, tra le altre cose, una versione rimasterizzata di Assassin's Creed III. I giocatori, dunque, potranno tornare a vestire i panni di Connor nel gioco rivisto dal punto di vista tecnico.l'edizione remaster includerà tutti i DLC pubblicati e Assassin's Creed 3 Liberation: Remastered.Il remaster di Assassin's Creed III sarà disponibile anche in ...