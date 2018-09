ASIA ARGENTO | LE SCUSE DI ROSE MCGOWAN Il supporto dei fan è alle stelle | cosa accadrà a

ASIA ARGENTO scrive un messaggio agli spettatori di X Factor (FOTO) : Qualche giorno fa Asia Argento ha lasciato intendere che le piacerebbe restare ad X Factor. Oggi l’attrice ha scritto un L'articolo Asia Argento scrive un messaggio agli spettatori di X Factor (FOTO) proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

X Factor 2018 - Fedez : "ASIA Argento? Io la terrei" (video) : Continua a tenere banco il caso Asia Argento a X Factor 2018. Se da una parte Sky e Fremantle non si sono ancora sbilanciate sugli sviluppi della vicenda a meno di un mese dalla partenza dei live show del talent, dall'altra i social si dividono tra chi è a favore e apprezza il suo operato e chi preferisce il suo allontanamento.Nell'attesa, Fedez ospite di RTL 102.5 ieri mattina nella trasmissione W L'Italia è intervenuto a proposito del ...

ASIA ARGENTO - Rose McGowan si scusa. L'attrice : "Potevi farlo prima che perdessi X Factor" : Rose McGowan, paladina del movimento MeToo assieme alL'attrice Asia Argento, si è scusata con quest'ultima in seguito ad alcuni fraintendimenti riguardanti il caso di Jimmy Benett.Ecco cosa ha scritto in una lettera taggando l'ex amica su Twitter la McGowan: "Il 27 agosto ho rilasciato una dichiarazione su Asia Argento che ora mi rendo conto conteneva una serie di fatti non accurati, la cosa più importante riguarda i messaggi di immagini ...

Caso ASIA ARGENTO - l'ex amica Rose McGowan fa dietrofront e chiede scusa : C'è una svolta all'interno dello scandalo che ha coinvolto Asia Argento, famosa attrice italiana accusata di aver abusato di un giovane ragazzo (all'epoca minorenne) di nome Jimmy Bennett. A parlare è Rose McGowan, ex cara amica di Asia, e leader del movimento MeToo. Attraverso il suo profilo Twitter, ha deciso di prendere parola e chiedere pubblicamente scusa alla figlia di Dario Argento, ammettendo di aver frainteso i messaggi che Asia si era ...

Fedez parla di ASIA ARGENTO a X Factor - “una delle scelte più azzeccate” del programma (video) : Fedez parla di Asia Argento a X Factor e si schiera di netto. Non manca molto all’inizio dei live del talent show X-Factor che arriveranno dopo le prime fasi di audizioni, Bbootcamp e Home Visit, e saranno pochi i ragazzi che riusciranno a restare indenni dalle suddette fasi di selezione. Quest’anno, però, l’attenzione non è solo sui ragazzi in competizione ma su una questione importante in cui è coinvolto uno dei giudici: Asia Argento. ...

Boldrini difende ASIA ARGENTO : "Bennett? Un uomo discutibile..." : "Penso che questo ragazzo rappresenti una figura di un uomo molto discutibile". Ai microfoni di Rai Radio2, nel corso del programma I Lunatici, Laura Boldrini prende le difese di Asia Argento che recentemente è stata accusata da Jimmy Bennett di averlo stuprato quando era minorenne. "È stato denunciato per una relazione sessuale con una minorenne - ha accusato l'ex presidente della Camera - ha portato in tribunale i propri genitori per ...

X Factor - Fedez promuove a pieni voti ASIA ARGENTO : "Scelta azzeccata - io la terrei" : Fedez promuove a pieni voti Asia Argento a X Factor. Ospite oggi negli studi di RTL 102.5, il giudice del talent musicale di Sky, durante 'W l'Italia', è intervenuto anche sul caso Asia Argento: 'Io ...

Laura Boldrini difende ASIA ARGENTO : "Bennett ha portato in tribunale i propri genitori e ha ricattato Asia Argento. Non mi pare una figura fulgida" : "Jimmy Bennett sembra una figura discutibile" dice Laura Boldrini ai microfoni di Radio2 durante il format "I lunatici". Ricostruisce la storia legale dell'attore americano che ha accusato di violenze Asia Argento, fatta di controversie e tribunali. "È stato denunciato per una relazione sessuale con una minorenne, ha portato in tribunale i propri genitori per chiedergli dei soldi e poi ha ricattato Asia Argento. Non mi pare una figura ...

Rose McGowan chiede scusa ad ASIA ARGENTO sul caso Bennett : (foto: Getty) Quando, alla fine del 2017, scoppiò lo scandalo che ha portato alla nascita del movimento #MeToo, Asia Argento e Rose McGowan si sono ritrovate alleate, entrambe vittime delle molestie di Harvey Weinstein, e fra le più attive nel denunciare pubblicamente i misfatti del produttore. Lo scandalo che a sua volta ha colpito Argento a partire dello scorso agosto, però, ha incrinato i rapporti fra le due attrici, che sono arrivate a un ...

X FACTOR 2018/ Pagelle audizioni e le categorie assegnate ai giudici : ASIA ARGENTO ci sarà per i gruppi? : Si sono concluse le audizioni di X FACTOR 2018. Chi rivedremo ai Bootcamp? Ci sarà ancora Asia Argento? Vediamo intanto i top e i flop dell'ultima puntata(Pubblicato il Fri, 28 Sep 2018 07:02:00 GMT)