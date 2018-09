Arte | natura e buon cibo | pedalando nel tempo tra i tesori dell’Umbria

Bosco di Oma : un tripudio di natura e Arte umana [GALLERY] : 1/8 ...

Sudafrica - Zambia e Botswana un mosaico di storia e natura - Grande successo - seconda pArtenza : E alla sera cene e spettacoli di danze tribali attorno al falò del lodge. Da qui raggiungeremo lo Zambia alla volta di Livingstone, piccola cittadina di fascino singolare che deve il suo nome proprio ...

Settembre in Maremma : dal jazz di Orbetello alle visite nei dintorni fra cultura - natura e giardini d'Arte : Roberto Gatto New Quartet, Gege Telesforo e New Talents jazz Orchestra, Javier Girotto sono gli ospiti che si alternano nella terrazza-palcoscenico più bella dell'Argentario sulla Laguna della Polveriera Guzman (via Mura di Levante – Orbetello) che si colora di luci, suoni, profumi per tre serate piene di emozioni.È un Settembre all'insegna della grande musica jazz, dunque, per la seconda edizione di Orbetello jazz Festival, ...

La Scozia pArtendo da Glasgow : tra cultura e natura selvaggia : Una città elegante, trionfo di arte e cultura, ma anche paradiso naturalistico da scoprire con occhio attento: Glasgow, è una destinazione completa e imperdibile e vera porta d'ingresso per esplorare ...

Abruzzo : viaggio tra Arte e natura alla scoperta dei luoghi sacri della regione più verde d'Europa : A Bominaco, nel comune di Caporciano, si può godere di una bellissima vista sull'Altopiano di Navelli, noto per la coltivazione di una qualità di zafferano riconosciuta come la migliore al mondo. Il ...

Walden Festival a Cavriglia - un weekend di musica - Arte e natura in provincia di Arezzo : Dal 31 agosto al 2 settembre avra' luogo il Walden Festival a Cavriglia, in provincia di Arezzo. Si tratta di una manifestazione poliedrica che avra' la musica come fulcro, ma nella quale ci sara' spazio anche per arte, cucina, letteratura ed ecologia. Allestita in localita' Bellosguardo, la kermesse offre un programma di tutto rispetto nel quale figurano grandi interpreti della musica italiana [VIDEO]. Tra i nomi di spicco ci sono quelli di ...

Innamorati - uniti - appassionati di Arte e natura : Carlo e Valentina - travolti nelle Gole del Raganello : Erano partiti in camper per allontanarsi dal caos cittadino: dal quartiere romano di Torpignattara, dove convivevano da qualche tempo, fino alla Calabria, uniti come sempre per trascorrere una vacanza immersi nella natura. Alla fine, proprio a causa della natura, Carlo e Valentina, 35 e 34 anni, hanno perso la vita, assieme ad altre otto persone travolte dal torrente in piena nelle Gole del Raganello.Carlo Maurici era tatuatore e street-artist. ...

"Arte - sport - natura e cultura per promuovere la cultura del dono del sangue" : Arte, natura, sport e cultura per attirare l'attenzione sulle tematiche della donazione del sangue nel periodo estivo in cui a volte i centri trasfusionali possono essere in affanno sia per il fatto ...

Roma resiliente. Natura e Arte in città fino a settembre : Un programma denso per conoscere le meraviglie quotidiane che a volte si confondono all’occhio distratto di ogni giorno, ma che

Salvini - via da moduli "genitore 1" e "2" : sulle cArte d'identità tornano "madre" e "padre". «Difendiamo famiglia naturale» : 'Mi è stato segnalato che sul sito del ministero dell'Interno, sui moduli per la carta d'identità elettronica c'erano 'genitore 1' e 'genitore 2'. Ho fatto subito modificare il sito ripristinando la ...

Salvini - via da moduli "genitore 1" e "2" : sulle cArte d'identità tornano "madre" e "padre". «Difendiamo la famiglia naturale» : 'Mi è stato segnalato che sul sito del ministero dell'Interno, sui moduli per la carta d'identità elettronica c'erano 'genitore 1' e 'genitore 2'. Ho fatto subito modificare il sito ripristinando la ...

Via da moduli 'genitore 1' e '2' - sulle cArte d'identità tornano 'madre' e 'padre' - Salvini : 'Difendiamo la famiglia naturale' : 'Mi è stato segnalato che sul sito del ministero dell'Interno, sui moduli per la carta d'identità elettronica c'erano 'genitore 1' e 'genitore 2'. Ho fatto subito modificare il sito ripristinando la ...

Via da moduli ?genitore 1? e ?2? - sulle cArte d'identità tornano ?madre? e ?padre? - Salvini : «Difendiamo la famiglia naturale» : «Mi è stato segnalato che sul sito del ministero dell'Interno, sui moduli per la carta d'identità elettronica c'erano "genitore 1" e "genitore 2"....

Via da moduli ?genitore 1? e ?2? - sulle cArte d'identità tornano ?madre? e ?padre? - Salvini : «Difendiamo la famiglia naturale» : «Mi è stato segnalato che sul sito del ministero dell'Interno, sui moduli per la carta d'identità elettronica c'erano "genitore 1" e "genitore 2"....