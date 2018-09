liberoquotidiano

: Economia sostenibile deve comportare scelte sostenibili per i consumatori. Scelte che devono avvenire in modo ragio… - Altroconsumo : Economia sostenibile deve comportare scelte sostenibili per i consumatori. Scelte che devono avvenire in modo ragio… - sherlock5stelle : Apre FestivalFuturo, tre giorni di 'Ri-Generazioni' : - Adnkronos : Apre #Festivalfuturo, tre giorni di 'Ri-Generazioni' -

(Di venerdì 28 settembre 2018) Milano, 28 set. (AdnKronos) - Cogliere ogni opportunità per innovare economizzando risorse ed energie nei cicli di offerta, produzione e utilizzo, in tutti i settori rilevanti per la vita delle persone e per lo sviluppo di un mercato efficiente. Puntare alla realizzazione di nuovo valore sociale e a