Anziano prende a martellate l' agenzia prestiti | i tassi d' interesse sono troppo alti

Blastingnews

: E QUI CHE DEVE INTERVENIRE IL GOVERNO VIA GLI STROZZINI LEGALIZZATI.... Anziano prende a martellate l’agenzia prest… - razorblack66 : E QUI CHE DEVE INTERVENIRE IL GOVERNO VIA GLI STROZZINI LEGALIZZATI.... Anziano prende a martellate l’agenzia prest… - guido_veneziano : #forzaTria Mi domando che calmante prende prima di entrare nel CDM. Ministro ci aiuti lei sono anziano ed ho 3 nipo… -

(Di venerdì 28 settembre 2018) L'uomo, un ottantenne torinese, nella giornata di ieri verso le 11 di mattina si era recato presso un'Consel per chiedere informazioni su un prestito ma quando l'impiegato gli ha calcolato gli interessi il pensionato ha preso al'ufficio. Il risultato è una vetrina in frantumi, una denuncia per danni e tanta paura, l'80enne non ha digerito probabilmente id'moltoche glistati applicati.con martello distrugge vetrine di un'Consel L'uomo, dopo aver discusso con l'impiegato riguardo gli interessi applicati, è uscito dal locale ha tirato fuori un martello e ha cominciato ad infierire sulla vetrina mandandola in mille pezzi. I dipendenti dell'Consel, sita in via Bellini 2 Torino, hanno chiamato i carabinieri che fortunatamenteriusciti a calmare l'prima che potesse fare del male a qualcuno. ...