Antonella Mosetti : «Mia figlia Asia distrutta psicologicamente dopo la chirurgia estetica» le sue parole a Domenica Live : L’avevamo vista nella casa del Grande Fratello Vip. Poi, irriconoscibile, completamente trasformata. E il suo cambiamento non era passato inosservato. L'articolo Antonella Mosetti: «Mia figlia Asia distrutta psicologicamente dopo la chirurgia estetica» le sue parole a Domenica Live proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Antonella Mosetti choc : «Mia figlia Asia distrutta psicologicamente dalla chirurgia estetica» : Asia Nuccetelli e i ritocchini estetici. La mamma Antonella Mosetti avrebbe lanciato l'allarme. In un'intervista avrebbe rivelato che «la figlia sarebbe distrutta a causa della...

Antonella Mosetti - il dramma di Asia Nuccetelli/ “Mia figlia distrutta psicologicamente per i ritocchini” : Antonella Mosetti durante l’ultima puntata di Domenica Live, ha fatto una confessione che non è passata inosservata sulla figlia Asia Nuccetelli.(Pubblicato il Wed, 26 Sep 2018 15:54:00 GMT)

Chi è Asia Nuccetelli - la figlia di Antonella Mosetti : Asia Nuccetelli è la figlia di Antonella Mosetti, ex stella di Non è la Rai e reginetta di Instagram. Classe 1996, è nata dalla relazione della showgirl con l’imprenditore Alessandro Nuccetelli. Fra Asia e Antonella ci sono appena 19 anni di differenza, proprio per questo le due hanno sempre avuto un rapporto più simile all’amicizia piuttosto che a quello che esiste fra madre e figlia. Spesso la stessa Mosetti ha confessato di vivere ...

Antonella Mosetti : "Mia figlia Asia distrutta dalla chirurgia" : Asia Nuccetelli l'avevamo vista nella prima edizione del Gf Vip, poi si era allontanata dai riflettori e ci era ritornata per annunciare le immediate nozze.Ora arriva l'annuncio della madre. Antonella Mosetti, infatti, ha rivelato a Domenica Live che la figlia non si vuole più mostrare in tv dopo le decine di attacchi ricevuti per i suoi ritocchini estetici. "Per i suoi ritocchini estetici, che non ha mai nascosto, mia figlia è stata distrutta ...

Antonella Mosetti : ‘Mia figlia Asia Nuccetelli distrutta psicologicamente’ : “Per i suoi ritocchini estetici, che non ha mai nascosto, mia figlia è stata distrutta psicologicamente. Tanto che non vuole fare più televisione”. A pronunciare queste parole è Antonella Mosetti a proposito di Asia Nuccetelli, concorrente – con la madre – della prima edizione del Grande Fratello Vip. Ospite di Domenica Live l’ex ragazza di Non è la Rai si è inserita nel dibattito a proposito delle polemiche che ...

Antonella Mosetti da brivido : 'Mia figlia distrutta dopo la chirurgia - non vuole più farsi vedere' / Guarda : Asia Nuccetelli , figlia di Antonella Mosetti, dopo la prima edizione del Grande Fratello Vip ha fatto qualche comparsata a Pomeriggio Cinque con e senza la madre, è stata a Porta a porta , poi basta. ...

Antonella Mosetti : "Mia figlia Asia Nuccetelli non vuole più fare televisione" : Una volta uscita dalla prima edizione del Grande Fratello Vip, qualche comparsata a Pomeriggio Cinque con e senza la madre e perfino alcune ospitate a Porta a porta, Asia Nuccetelli non ha più fatto capolino sul piccolo schermo. A deciderlo è stata la stessa ragazza, come rivelato ieri da Antonella Mosetti a Domenica Live: Per i suoi ritocchini estetici, che non ha mai nascosto, mia figlia è stata distrutta psicologicamente. Tanto che non ...

Antonella Mosetti : “Ecco perché mia figlia Asia non vuole più fare televisione” : Che fine ha fatto Asia Nuccetelli? La madre Antonella Mosetti spiega perché non vuole andare più in tv Dopo l’esperienza alla prima edizione del Grande Fratello Vip e qualche ospitata a Pomeriggio 5, Domenica Live e Porta a Porta, Asia Nuccetelli è letteralmente sparita dalla tv. La figlia di Antonella Mosetti si è allontanata dal […] L'articolo Antonella Mosetti: “Ecco perché mia figlia Asia non vuole più fare ...

Antonella Mosetti - all'inaugurazione di una macelleria romana : 'Ci sono carni allevate a mano' : Ritornata in auge grazie alla prima edizione del Grande Fratello Vip, Antonella Mosetti è rimasta una delle figure più chiaccherate sul web grazie, e anche a causa, delle sue esternazioni arrivate direttamente dal suo profilo Instagram. L'ultima in ordine è avvenuta durante l'inaugurazione di una macelleria romana di famiglia. --La Mosetti ha tirato fuori tutta la sua esperienza da televenditrice provetta spiegando ai cittadini perché avrebbero ...

Asia Nuccetelli : ecco quando si sposa la figlia di Antonella Mosetti : FIl 19 giugno 2019 Asia Nuccetelli, figlia di Antonella Mosetti, convolerà a nozze con il surfista e imprenditore Gianfranco Battistini. L'uomo ha uno stabilimento balneare a Lavinio e a detta della madre della ragazza "la testa sulle spalle".ecco come a Diva & Donna ha commentato la notizia Antonella Mosetti: “quando Asia me l’ha detto ho passato un giorno intero a piangere. È una ragazza forte, so che affronterà tutto nel migliore dei ...

Asia Nucetelli si sposa/ La mamma - Antonella Mosetti - rivela i dettagli del matrimonio : Asia Nucetelli, attraverso Instagram, ha svelato di aver ricevuto la proposta di matrimonio dal suo Gianfranco. La madre, Antonella Mosetti, è emozionata e rivela la data delle nozze(Pubblicato il Tue, 14 Aug 2018 23:22:00 GMT)

Asia Nuccetelli si sposa : Antonella Mosetti svela data e dettagli del matrimonio : Quando si sposa Asia Nuccetelli: parla la madre Antonella Mosetti Fervono i preparativi per il matrimonio di Asia Nuccetelli. Dopo che l’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha dato l’annuncio su Instagram, è ora la madre Antonella Mosetti a svelare la data dell’evento. Asia convolerà a nozze col fidanzato Gianfranco il prossimo 19 giugno 2019. […] L'articolo Asia Nuccetelli si sposa: Antonella Mosetti svela data e ...

La figlia di Antonella Mosetti si sposa : "Ho detto sì" : Dopo l'esperienza al Gf Vip, Asia Nuccetelli si è allontanata dai riflettori e ha preferito vivere la sua storia d'amore in disparte. Ora, a un anno di distanza dall'esperienza televisiva e da tutte quelle critiche che ne sono conseguite, la figlia di Antonella Mosetti ha spiazzato tutto il popolo del web rivelando che tra qualche mese si sposerà. "E ho detto SI.... Tra poco meno di un anno sarò sua moglie - scrive sul suo proilo Instagram Asia ...