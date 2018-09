ANTITRUST INDAGA SU PANE INVENDUTO NEI SUPERMERCATI | 6 ISTRUTTORIE Squilibrio grandi

Fornai contro supermercati : l'ANTITRUST INDAGA sulla 'guerra del pane' | : l'Antitrust apre sei istruttorie per verificare le denunce dei fornitori, a cui sarebbe stato imposto l'obbligo di ritirare e smaltire a proprie spese i prodotto invenduti nei punti vendita della ...

Pane avanza - ANTITRUST INDAGA supermarket : ROMA, 27 SET - L'Antitrust ha aperto sei istruttorie nei confronti dei principali operatori nazionali nel settore della grande distribuzione organizzata , Coop Italia, Conad, Esselunga, Eurospin, ...

ANTITRUST - la finanza nei supermarket : si indaga su ‘cartello’ per strozzare i panettieri. La denuncia : ‘Spreco enorme’ : Ogni giorno in Italia si buttano 13mila quintali di pane fresco. Colpa delle abitudini degli italiani? In minima parte, perché il monumentale spreco è più probabilmente il frutto avvelenato di un “cartello” tra big della distribuzione che, grazie a contratti-capestro, strozza i panificatori e contribuisce ad alimentare lo sperpero. Per accertarlo la Guardia di finanza oggi ha bussato alle porte di queste catene della grande distribuzione: ...

Ryanair - sui bagagli a mano l'ANTITRUST INDAGA per pratica commerciale scorretta : Altri guai per la compagnia low cost irlandese. Dopo gli scioperi del personale di bordo e dei piloti, arriva anche un'indagine dell'Antitrust. L'Autorità ha avviato un procedimento nei confronti ...

Calcio : Dazn all'esordio nel campionato è già 'nel pallone' - indaga l'ANTITRUST : Accusato di pratiche commerciali scorrette, messaggi e pubblicita' ingannevoli, limiti e difetti del servizio tecnico taciuti. Dazn, il nuovo 'paradiso' dei Calciofili al suo debutto nel campionato italiano con i volti di Diletta Leotta e Paolo Maldini, ribattezzato al suo lancio il 'Netflix del Calcio', pare sia gia' 'nel pallone'. l'Antitrust, ovvero l'autorita' garante della concorrenza e dei consumatori, ha aperto due fascicoli [VIDEO]: ...

ANTITRUST INDAGA Sky e Dazn : «Gli spot ingannano». Due i procedimenti : «Quando vuoi, dove vuoi». Lo spot di Dazn, per la prima volta della serie A in streaming, rischia di diventare un boomerang per il nuovo canale di Perform che si è aggiudicato uno...