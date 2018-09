Anticipazioni Una Vita dall’1 al 5 ottobre | un falò con il fantoccio di Ursula

Una Vita Anticipazioni 28 settembre 2018 : Ursula si costituisce e viene incarcerata. La sua Vita da galeotta sarà però assai breve: uscirà su cauzione!

Una Vita Anticipazioni : scandalo per CELIA - ma la colpa è di… : scandalo in arrivo per la povera CELIA (Ines Aldea) nelle prossime puntate di Una Vita. La nuova trama inizierà quando la perfida Ursula Dicenta (Montserrat Alcoverro) scoprirà dalla domestica Carmen Sanjurjo (Maria Blanco) che tutti i signori di Acacias 38 hanno avuto a che fare con l’umiliazione che ha subito durante la festa de Los Paulinos; ricapitoliamo perciò insieme questo momento, ancora inedito in Italia… Le anticipazioni ...

UNA VITA - Anticipazioni puntata di venerdì 28 e sabato 29 settembre 2018 : anticipazioni puntata 562 di Una VITA di venerdì 28 e sabato 29 settembre 2018: Ursula dichiara la sua innocenza riguardo agli omicidi di cui è accusata e viene rilasciata sotto cauzione. Adela racconta a Simon quello che Elvira diceva di lui, e le parole della monaca sono di grande conforto per il giovane. Antoñito e Trini riescono a convincere le domestiche e Servante a far finta di essere i parenti della Tata Concha, in modo da farle ...

Anticipazioni Una Vita - trama puntate 1-6 ottobre 2018 : Ursula decreta la fine di Cayetana : Anticipazioni Una Vita, trama puntate da lunedì 1 a sabato 6 ottobre 2018. Simon sempre più vicino ad Adela, Ursula continua a pianificare la fine di Cayetana con l’aiuto di Mauro e Teresa Le nuove Anticipazioni di Una Vita per la prima settimana di ottobre, risultano piuttosto interessanti. Nuovi amori impossibili sono all’orizzonte, delle decisioni da prendere, desideri irrealizzati e alcune riconciliazioni in parte già avvenute, ...

Una Vita Anticipazioni 27 settembre 2018 : Ursula torna ad Acacias pronta a costituirsi, nella chiesa del quartiere intanto, Simon, supportato da Suor Adela, da l'ultimo saluto a Elvira.

Una Vita Anticipazioni : URSULA svela di essere la madre di BLANCA : A partire da metà ottobre, i telespettatori italiani di Una Vita conosceranno il volto di BLANCA Dicenta (Elena Gonzalez), la figlia segreta della cattivissima URSULA (Montserrat Alcoverro): come abbiamo avuto occasione di anticipare, la ragazza verrà introdotta nelle vicende ambientate ad Acacias quando l’ex istitutrice avrà bisogno di un alibi sulla morte del piccolo Tirso (David Moreno); BLANCA, rinchiusa in manicomio pur non avendo ...

Anticipazioni Una Vita : Simon rimane vedovo - sua moglie muore al posto suo : Le sorprese non mancano mai nella famosa telenovela di origini spagnole “Una Vita” [VIDEO]scritta da Aurora Guerra. Si preannunciano colpi di scena nelle puntate che il pubblico italiano avra' modo di guardare verso la fine del mese prossimo perché, dopo Leonor Hildago che perdera' il marito Pablo Pablo a causa di una violenta scossa sismica, anche Simon Gayarre dira' addio alla sua dolce meta'. In particolare l’ex maggiordomo del colonnello ...

Una Vita Anticipazioni 26 settembre 2018 : Ursula dice a Jaime di dover fare un viaggio improrogabile: l'ex istitutrice è pronta a tornare ad Acacias e ad affrontare le tremende accuse che le sono state rivolte!

Una Vita Anticipazioni : ROSINA derubata - ecco da chi… : Problemi in arrivo per ROSINA Rubio (Sandra Marchena) nei prossimi mesi di programmazione di Una Vita: le anticipazioni ci dicono infatti che la moglie di Liberto Seler (Jorge Pobes) subirà un furto da una persona inaspettata! Tutto avrà inizio nel momento in cui Antoñito Palacios (Alvaro Quintana), pur di rimettersi in moto dopo la truffa sugli investimenti in borsa, si impegnerà per avviare una società specializzata in polizze da utilizzare in ...

