Anche per l’Italia il modello Huawei Mate 20 | a differenza del Mate 10

Borsa - Milano in caduta libera perde oltre il 4 - 6%. Piazza Affari giù con le bAnche : Non frena la caduta Piazza Affari con il Ftse Mib che arriva a perdere il 4,64% a 20.516 punti. Mentre lo spread tra btp e bund a 276 punti con il rendimento del decennale al 3,22%. Sempre sotto pressione i bancari con Banco Bpm e Bper che lasciano oltre il 10%. Ubi e Unicredit cedono invece oltre il 9%....

Lacrime per Walter Nudo. Il colpo è troppo duro - Anche per uno come lui. Commozione nella casa del GF Vip : È sempre stato uno dei favoriti Walter Nudo che, in pochi giorni è diventato ormai un personaggio di spicco al Grande Fratello Vip 3. Lo fece anche nell’edizione (da lui vinta) dell’Isola dei famosi: partire alla grande sin da subito. I discorsi profondi, e decisamente lunghi, dell’attore, lo hanno portato a diventare oggetto delle imitazioni delle Donatella. Scherzando con Jane Alexander e Andrea Mainardi, Walter Nudo ha ammesso che ...

Povertà - Salvini : "Bello abolire per decreto Anche pareggi del Milan - ma non si può" : "Abolita la Povertà? Mi piacerebbe abolire anche il cattivo tempo e i pareggi del Milan a tempo scaduto, ma purtroppo per decreto non ci riesco". Così il ministro dell'Interno Matteo Salvini ha ...

Marina Ripa di Meana - l'appello disperato del figlio adottivo : "Disposto Anche a lavare i pavimenti per lavorare" : Da assistente e curatore delle pubbliche relazioni della famiglia Ripa di Meana a disoccupato. Questo il destino infelice di Andrea, che ha lavorato al servizio della famiglia romana per 25 anni con così tanta dedizione che Carlo e Marina Ripa di Meana decisero di adottarlo legalmente come figlio. Ai microfoni de Il Tempo, quotidiano di Roma, arriva l'appello disperato del cinquantenne, che dopo la morte della madre adottiva ha ...

Ripescaggi Serie B - adesso rimangono solo due soluzioni : possibili novità Anche per il campionato di Serie C [DETTAGLI] : Ripescaggi Serie B – E’ ancora una situazione calda per quanto riguarda il campionato di Serie B, la Sezione Prima Ter del Tar del Lazio, ha respinto il ricorso presentato dalla Pro Vercelli contro la dichiarazione di inammissibilità pronunciata l’11 settembre dal Collegio di garanzia del Coni e riguardante il cambio di format del torneo cadetto. Il collegio presieduto da Germana Panzironi ha rinviato la decisione al Tribunale ...

