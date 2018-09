Anche Huawei Mate 20 potrebbe essere commercializzato in Italia

Huawei P20 e P20 Pro ricevono Android 9 Pie e EMUI 9.0 Beta Anche in Italia : Android 9 Pie arriva anche sulle varianti europee di Huawei P20 e P20 Pro, con l'interfaccia EMUI 9.0 Beta. Ecco tutti i link per scaricarlo sul vostro smartphone L'articolo Huawei P20 e P20 Pro ricevono Android 9 Pie e EMUI 9.0 Beta anche in Italia proviene da TuttoAndroid.

Anche Huawei Mate 20 e Mate 20 Pro in Twilight - parola di Quandt : Huawei potrebbe riproporre la colorazione Twilight su altri nuovi smartphone secondo quanto ipotizzato da Roland Quandt su Twitter. Nello specifico i prossimi dispositivi che potrebbero sfoggiare questa particolare soluzione cromatica potrebbero essere niente meno che i nuovi Huawei Mate 20 e Huawei Mate 20 Pro, oltre a Huawei Y9 (2019).

Avranno Anche la ricarica wireless i nuovi Huawei Mate 20 e Mate 20 Pro : prodotti top : Non c'è un attimo di tregua per Huawei Mate 20 e Mate 20 Pro, che sappiamo saranno entrambi presentato il prossimo 16 ottobre a Londra, a margine di un evento dedicato anticipato dalla commercializzazione lampo, anche in Italia, del Mate 20 Lite, il modello più economico dei tre, già disponibile all'acquisto. A quanto sembrerebbe dalle ultime indiscrezioni, la coppia formata da Huawei Mate 20 e Mate 20 Pro supporterà la ricarica wireless. In ...

Anche TIM con le offerte dedicate a Huawei Mate 20 Lite : descrizione prezzo e rate : Sembrava strano non fosse ancora arrivata la proposta di TIM per l'acquisto di Huawei Mate 20 Lite: eccola finalmente entrata a listino, chiudendo la rassegna aperta per prima da Vodafone, con prosieguo di Wind e 3 Italia. Chi vorrà (tutti quegli utenti con un'offerta dati attiva), dal 10 fino al 24 di questo mese, potrà decidere di comprare il dispositivo da 5 euro/mese per 30 mesi, facendo visita in uno dei centri abilitati. Se siete ...

Anche Huawei P8 Lite 2017 (patch di agosto) : meglio la memoria con l’aggiornamento B380 : Riceve un nuovo aggiornamento a partire da oggi 7 settembre l'apprezzato Huawei P8 Lite 2017: il pacchetto è quello comprensivo della patch di sicurezza di agosto, e si concretizza nella versione 'PRA-LX1 8.0.0.380(C432)', destinato ai modelli no brand Italia. La notifica OTA potrebbe già esservi arrivata, o comunque vedrete verrà a bussare alla vostra porta nel giro delle prossime ore (non disperate se passerà un altro po' di tempo, il rilascio ...

Anche su Huawei P8 Lite 2017 la finestra con la scansione delle Reti WiFi : replica ufficiale : Uno degli argomenti che tiene banco in questi giorni tra gli utenti in possesso di un Huawei P8 Lite 2017, e che al contempo hanno avuto modo di installare l'aggiornamento del sistema operativo Android Oreo, riguarda l'apparizione di una fastidiosa finestra tra un menù e l'altro. Mi riferisco al messaggio automatico dello smartphone con cui gli utenti vengono avvisati della possibilità di attivare la scansione delle Reti WiFi, Anche quando tale ...

A rilento GPU Turbo su Honor 10 : un avviso Anche per il pubblico Huawei : Si parla moltissimo in queste settimane del progetto GPU Turbo, se non altro perché agosto è stato il mese in cui abbiamo iniziato a toccare con mano il tanto atteso aggiornamento su Honor 10, con cui avremo modo di imbatterci in un apprezzabile passo in avanti dal punto di vista delle prestazioni in ambito gaming e sul fronte consumi. Dopo le notizie diramate nei giorni scorsi a proposito del cosiddetto Huawei P20 Pro, tocca tuttavia fare il ...

Anche Huawei P10 in aggiornamento : patch di agosto con firmware B375 : Un altro tassello si aggiunge al buon Huawei P10, reo di star ricevendo l'aggiornamento con la patch di sicurezza di agosto, con numero build VTR-L09 8.0.0.375(C432) per i modelli single SIM e VTR-L29 8.0.0.375(C432) per i Dual SIM. Il pacchetto sta arrivando in queste ore a bordo degli esemplari italiani no brand: dovreste averlo già ricevuto, o comunque riceverlo a giro molto stretto. La release ha un peso di 116MB, non è molto pesante, e per ...

Il notch Anche su Huawei Mate 20? Eccolo nel nuovo render : Il presunto Huawei Mate 20 si mostra in un nuovo render che unisce le indiscrezioni trapelate finora: cornici sottili e notch nella parte superiore saltano subito all'occhio.

Huawei Video : la nuova piattaforma di streaming video presto Anche in Italia : Quello dello streaming video è un settore dove la competizione non manca a colpi di abbonamenti, miliardi di visualizzazioni e contenuti originali che offrono agli utenti del web la possibilità di godere di ogni contenuto possibile direttamente dal proprio smartphone o tablet con qualsiasi risoluzione. E’ chiaro che in mercato del genere i principali esponenti siano colossi del calibro di Netflix e Amazon che da tempo mettono a ...

Dopo la GPU - il gruppo Huawei "mette il turbo" Anche alla CPU : Archiviata la GPU, si passa alla CPU: il duo Huawei Honor, Dopo GPU Turbo vista su Honor Play, ha annunciato CPU Turbo