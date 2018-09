Ancelotti-Allegri | il big match è un duello in quattro mosse

Allegri l’allenatore più pagato in Serie A : Ancelotti e Spalletti sul podio : Massimiliano Allegri si conferma l'allenatore più pagato della Serie A per il terzo anno consecutivo. L'articolo Allegri l’allenatore più pagato in Serie A: Ancelotti e Spalletti sul podio è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Ancelotti “contro” Allegri : il tecnico del Napoli risponde alle domande sul bel gioco… : Ancelotti ed allegri non la pensano alla stessa maniera in merito al bel gioco che le due squadre potranno offrire in stagione “Quando smetterò mi dovranno spiegare cosa vuol dire giocare bene. Se vogliamo divertirci possiamo giocare per quello, però poi se non si vince qualcuno si lamenterebbe. Nell’albo d’oro viene ricordato chi vince, non chi gioca meglio. A me piace vincere, anche se si gioca male“. Questa la ...