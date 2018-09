Analisi Tecnica | Hang Seng Index del 28 09 2018

Analisi Tecnica : Shanghai Index del 28/09/2018 : Chiusura del 28 settembre Bene lo SSE di Shanghai , con un rialzo dell'1,06%. Lo status tecnico di breve periodo dell' indice della Borsa di Shanghai mette in risalto un ampliamento della performance ...

Analisi Tecnica : indice Nikkei 225 del 28/09/2018 : Chiusura del 28 settembre Nuovo spunto rialzista per l' indice nipponico , che guadagna bene e porta a casa un +1,36%. Lo status tecnico di breve periodo del Nikkei 225 mette in risalto un ampliamento ...

Analisi Tecnica : Future FTSE MIB del 27/09/2018 : Chiusura del 27 settembre Ribasso composto e controllato per il derivato italiano , che archivia la sessione in flessione dello 0,76% sui valori precedenti. L' Analisi di medio periodo conferma la ...

Analisi Tecnica : indice FTSE MIB del 27/09/2018 : Chiusura del 27 settembre Performance infelice per il principale indice della Borsa di Milano , che chiude la giornata del 27 settembre con una variazione percentuale negativa dello 0,62% rispetto ...

Analisi Tecnica : Future FTSE MIB del 27/09/2018 - ore 15.50 : Aggiornamento ore 15.50 Si contrae la performance del derivato italiano con i prezzi allineati a 21.400 per una discesa dello 0,97%. Le maggiori attese vedono un'estensione del ribasso verso l'area di ...

Analisi Tecnica : indice DAX-30 del 27/09/2018 - ore 15.50 : Aggiornamento ore 15.50 Allunga il passo rispetto alla seduta precedente il principale indice di Francoforte , portandosi a 12.415,5. Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata ...

Analisi Tecnica : Shanghai Index del 27/09/2018 : Chiusura del 27 settembre Lieve ribasso per lo SSE di Shanghai , che chiude in flessione dello 0,54%. Lo status tecnico dell' indice della Borsa di Shanghai è in rafforzamento nel breve periodo, con ...