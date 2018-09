romadailynews

: #Ama, Minnucci (PD): “Oltre la puzza pure i licenziamenti”: #Roma – “La questione rifiuti a… - romadailynews : #Ama, Minnucci (PD): “Oltre la puzza pure i licenziamenti”: #Roma – “La questione rifiuti a… -

(Di venerdì 28 settembre 2018) Roma – “La questione rifiuti a Roma sta prendendo una piega piuttosto pericolosa: oltre la, i rifiuti che invadono le strade e i topi che bivaccano sui marciapiedi, ora su Ama aleggia il rischio fallimento”. “L’ingiustificato ritardo dell’approvazione del bilancio della partecipata da parte del Campidoglio potrebbe aprire le porte al licenziamento di oltre 7mila lavoratori che, in assenza di un serio piano industriale, corrono il vero pericolo di restare definitivamente a casa” ha detto il consigliere regionale PD, Emiliano. “Penso sia giunto il momento di mettere un freno a questa politica pressappochista praticata dalla giunta Raggi che mira esclusivamente a mantenere gli equilibri interni nel M5S a danno di Roma e dei romani. Ben venga la manifestazione di questa mattina in Piazza Santi Apostoli così come quella del prossimo 22 ottobre in ...