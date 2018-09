romadailynews

: #Ama: affermazioni #Arpa sono false e lesive dell’immagine Ama: Roma – “La nota odierna di… - romadailynews : #Ama: affermazioni #Arpa sono false e lesive dell’immagine Ama: Roma – “La nota odierna di… - Moixus1970 : Strano che Salvini, per un caso come questo, non faccia le sue solite affermazioni. Veramente strano per un Ministr… - DomiziLa : Carissimo PIPPO le Tue affermazioni mi sembrano ottimo tema di confronto per chi ama condividere certe problematich… -

(Di venerdì 28 settembre 2018) Roma – “La nota odierna diLazio, rilanciata dai media, contieneirricevibili, che non rispondono al vero edell’immagine di Ama SpA”. Lo comunica, in una nota, l’Ama. “Per quanto riguarda, infatti, la visita diin concomitanza con le operazioni relative allo svuotamento del treno con rifiuti presente nella stazione ferroviaria Roma Smistamento, avvenute dal 16 al 23 agosto scorso, si rileva che nel Verbale diLazio si dice chiaramente che “nell’occasione dell’ingresso all’impianto si e’ accertato che sul piazzale e nell’area di movimentazione non risultavano particolari odori significativi”. Ama ha, pertanto, sempre e solo riferito quanto sottoscritto nel verbale citato che, in tutta evidenza, testimonia la regolare e normale situazione odorigena rilevata in quel giorno ...