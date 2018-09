Allerta Meteo | l’Uragano Mediterraneo “Zorbas” diventa un mostro di 2ª Categoria sul mar

Allerta Meteo - allarme URAGANO Mediterraneo : rischio alluvioni e disastri in Grecia : E “ MEDICANE”, ossia URAGANO Mediterraneo…! Un sistema tempestoso come quello oramai in atto sul Mediterraneo centro meridionale e in approfondimento verso lo Jonio meridionale, non è certo raro sul nostro bacino, ma quando accade desta certamente impressione. Nella storia Meteo relativamente più recente, ultimi 30/40 anni, se ne sono formati una trentina circa. Tuttavia non sempre il potenziale è stato particolarmente devastante, spesso ...

Meteo : a breve ciclone simil-tropicale Zorbas nel Mediterraneo - Allerta massima in Grecia : Confermato il ciclone tropicale (TLC) Zorbas nel Mediterraneo. Colpirà la Grecia. Meteo / Ve ne abbiamo parlato in maniera approfondita negli ultimi giorni ed ormai ci siamo : tra stasera e domani...

Allerta Meteo - Ciclone sul Mar Jonio : la protezione civile lancia un avviso di maltempo per venti impetuosi e mareggiate - i BOLLETTINI : Allerta Meteo – L’area di bassa pressione presente sul Mar Ionio continuerà, durante il corso delle prossime ore, a determinare condizioni di maltempo con un nuovo deciso rinforzo della ventilazione prevalentemente nord-orientale sul nostro meridione. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della protezione civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei ...

Allerta Meteo - countdown per il Ciclone Mediterraneo in formazione nelle prossime ore sul mar Jonio : gli ultimi aggiornamenti : Allerta Meteo – I dati si fanno sempre più credibili in riferimento al Ciclone Mediterraneo che sta per nascere sul Mare Libico orientale poi in espansione e approfondimento verso lo Jonio meridionale e i settori ellenici. L’innesco del minimo è atteso intorno alla mezzanotte prossima a largo delle coste nordorientali libiche. Via via esso si approfondirà, ricevendo energia dal mare caldo, e si dirigerà verso Nord, muovendosi ...

Napoli - il Comune chiude i cimiteri : «Allerta Meteo e raffiche di vento» : A seguito dell'allerta meteo e del forte vento, il Comune di Napoli comunica che sono stati chiusi in via cautelare i cimiteri centrali e periferici. In mancanza di ulteriore avviso,...

Allerta Meteo - FOCUS sul Ciclone Mediterraneo in formazione sul mar Jonio : Sicilia ad alto rischio secondo ECMWF : Allerta Meteo – Qualcuno blatera di “falsi allarmi” rispetto al secondo Ciclone che si formerà nel Mediterraneo meridionale tra 40/48 ore circa. Ebbene, vogliamo ribadire che l’evento in formazione in quel tratto di mare ha tutte le caratteristiche o numeri per poter aspirare (di aspirazione abbiamo parlato) a essere classificato Uragano categoria 1 e che riteniamo giustificata l’Allerta, così come lo era la scorsa settimana ...

Allerta Meteo Sicilia : maltempo e precipitazioni diffuse : La Protezione civile Siciliana ha diffuso un avviso per rischio meteo-idrogeologico e idraulico, valido dalle 16 di oggi alle 24 di domani. In particolare si prevedono, per la giornata di oggi, precipitazioni “da sparse a diffuse a partire dalla serata, a prevalente carattere di rovescio o temporale, sui settori meridionali della Sicilia centro-occidentale, con quantitativi cumulati generalmente moderati; da isolate a sparse, localmente ...