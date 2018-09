Allerta Meteo | allarme URAGANO Mediterraneo | rischio alluvioni e disastri in Grecia

meteoweb.eu

(Di venerdì 28 settembre 2018) E “ MEDICANE”, ossia…! Un sistema tempestoso come quello oramai in atto sulcentro meridionale e in approfondimento verso lo Jonio meridionale, non è certo raro sul nostro bacino, ma quando accade desta certamente impressione. Nella storiarelativamente più recente, ultimi 30/40 anni, se ne sono formati una trentina circa. Tuttavia non sempre il potenziale è stato particolarmente devastante, spesso hanno sfogato la loro potenza in mare e magari anche i numeri della struttura in buona arte dei casi, non sono stati particolarmente significativi. L’, invece, di queste ore, ha elementi strutturali davvero notevoli per la latitudine e, soprattutto, per l’estensione della superficie marina sulla quale è in azione. Fenomeni tempestosi di questa portata, solitamente formatisi a latitudini tropicali, poi in risalita lungo l’Oceano Atlantico, ...