Al quiz per la patente con l' auricolare | ma non esce più dall' orecchio | la Polstrada lo

MMA – Melquizael Costa perde i sensi ma l’arbitro non se ne accorge : la presa di soffocamento dura oltre 1 minuto [VIDEO] : Attimi di paura durante il match del Demolidor Fight fra Melquizael Costa e Rafael Barbosa: l’arbitro non si accorge che uno dei due fighter è svenuto e la presa di soffocamento va avanti per oltre un minuto Il lavoro degli arbitri è spesso bistrattato e sottovalutato ma, particolarmente negli sport di contatto, il direttore di gara non ha soltanto il compito di far rispettare il regolamento, ma è anche il ‘primo ...

Estate 2018 : il super quiz sui tormentoni di quest’anno : Mettiti alla prova ;) The post Estate 2018: il super quiz sui tormentoni di quest’anno appeared first on News Mtv Italia.

Avanti un altro - dal quiz con Bonolis alla denuncia per furto : così le gemelle Giudicessa sono state ‘beccate’ : Ladre per finta nel film “Come un gatto in tangenziale“, denunciate per furto con destrezza pochi giorni fa. La fantasia della commedia anticipa la realtà, almeno è quello che è accaduto alle gemelle Alessandra e Valentina Giudicessa. Note al pubblico dopo il ruolo di Pamela e Sue Ellen nel film con Paola Cortellesi e Antonio Albanese e dopo l’ingresso nel cast fisso di Avanti un altro con Paolo Bonolis. Secondo i Carabinieri ...

Ferie e quiz difficili - duemila prof disertano il concorso per presidi : Un mezzo flop e soprattutto l'occasione per far emergere molti dubbi sul futuro della scuola. Negli istituti della Campania che hanno ospitato i partecipanti al concorso per dirigenti...

Il Villaggio del palio pronto per un'altra serata "quizzone" : La Spezia - Proseguono gli spettacoli in programma al Villaggio del palio. Questa sera martedì 24 luglio, torna l'emozione del quiz televisivo a squadre 'La Piramide Quiz'. Appuntamento alle 21 al Palco del Villaggio del palio. ...