AIDAA | in Italia “5 200 canili e gattili non sono a norma”

meteoweb.eu

: RT @sara_turetta: 1 #cane rapito ogni 15 minuti dai Rom? Business da 5-7 milioni all'anno? E da dove avrebbe ricavato questi dati #AIDAA? M… - Gina17886201 : RT @sara_turetta: 1 #cane rapito ogni 15 minuti dai Rom? Business da 5-7 milioni all'anno? E da dove avrebbe ricavato questi dati #AIDAA? M… - lucillalilla : RT @sara_turetta: 1 #cane rapito ogni 15 minuti dai Rom? Business da 5-7 milioni all'anno? E da dove avrebbe ricavato questi dati #AIDAA? M… - RaRoby56 : RT @sara_turetta: 1 #cane rapito ogni 15 minuti dai Rom? Business da 5-7 milioni all'anno? E da dove avrebbe ricavato questi dati #AIDAA? M… -

(Di venerdì 28 settembre 2018) In“ci5.200sui circa 8.000 non in regola con le norme di sicurezza o composte da strutture vecchie e fatiscenti. Neini – spiega l’associazione animalistain una nota –presenti oltre 250.000 tra cani e gatti e spesso la loro gestione e custodia viene lasciata all’impegno delle singole associazioni che gestiscono le strutture, in quanto da uno studio da noi realizzato negli anni scorsi risulta che almeno 3.000 dei circa 8.000 comunini è in ritardo nel pagamento delle rette per i cani presenti in canile (le cui spesea carico dei comuni ai sensi della legge 281/91) di almeno un anno, e oltre 1.200 da oltre due anni. Sempre dallo stesso studio risulta che il debito dei comuni per i soli cani presenti in canile sia superiore ai 70 milioni di euro. Mentre per i gattimeno di 500 ...