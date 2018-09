Ad Amazon piacciono anche le case prefabbricate | purché dentro ci sia la domotica

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 28 settembre 2018) State progettando di comprare una casa prefabbricata? Sappiate che in futuro potrete scegliereun modello super tecnologico con soluzioni avanzate digià integrate. E forse dovrete ringraziare, il colosso statunitense in prima linea nella produzione di accessori per la, che ha annunciato il suo primo investimento in una start-up che costruisce edifici prefabbricati. L’idea non fa una piega:produce moltissimi dispositivi per dotare le abitazioni di sistemi di controllo automatici. Basti pensare che l’assistente vocale di, Alexa, è supportato da oltre 20mila tipi di dispositivi diversi fra cui lampadine, prese di corrente, altoparlanti domestici e molto altro. Chi ha uno di questi oggetti in casa sa che basta un semplice comando vocale per accendere e spegnere la luce, per esempio. Casa prefabbricata. Crediti: Plant ...