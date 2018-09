Abs - La Mercedes celebra i 40 anni del sistema anti-bloccaggio dei freni

quattroruote

(Di venerdì 28 settembre 2018) Quarante non sentirli: lAbs è ormai entrato nella maturità, ma non mostra i segni del tempo. Invece, migliora di generazione in generazione, rendendo possibile ladozione di nuovi sistemi di sicurezza preventiva, a partire dallEsp. E chi meglio dellapuòre il compleanno deldei, visto che lo sviluppò assieme alla Bosch e lo presentò sulla serie S W116 nel 1978? La Casa di Stoccarda lo ha fatto nel suo nuovissimo impianto di prova di Immendingen, vicino al lago di Costanza nel sud della Germania, avvalendosi della collaborazione dei tecnici, ora in pensione, che parteciparono allo sviluppo dellAbs e di tutti i sistemi di sicurezza arrivati in seguito. Ma non solo: per far toccare con mano il progresso ottenuto in quarant', laha tirato fuori dal suo museo vari modelli, a partire da una coppia di W116, una dotata di ...