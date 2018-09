A Treviso il contest per il tiramisù più buono del mondo Cercasi giudici in tutt' Italia

huffingtonpost

(Di venerdì 28 settembre 2018) Ai golosi di dolci hanno di certo trovato pane per i loro denti. Esiste infatti una competizione chiamata "Tiramisù World Cup" che si svolge tra l'1 e il 4 novembre proprio adove 180dovranno decretare quale sia il tiramisù migliore, assaggiandone oltre 600.Ogni anno si aprono le iscrizioni per diventare giudice. I requisiti per occupare la prestigiosa posizione non sono particolarmente rigidi,avia bisogna essere dei veri esperti del tiramisù per essere selezionati. Dal tipo di biscotto, al caffè alla stratificazione del dolce, idevono dimostrare di conoscere perfettamente la ricetta del famoso dolce.A specificare le regole è la Tribuna di:Quest'anno per diventare "giudice" non basterà la fortuna e l'acquolina in bocca: bisognerà, infatti, superare un mini-test per vedere se si conosce a ...