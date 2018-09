A-TEAM Su Rai 4 il film con Liam Neeson e Bradley Cooper oggi | 28 settembre 2018

Formula 1 - Ferrari - Vettel saluta e omaggia Raikkonen : 'Il miglior compagno di TEAM' : Il titolo iridato sta diventando una montagna sempre più difficile da scalare per Sebastian Vettel, attualmente distante 40 lunghezze dal leader della classifica piloti, Lewis Hamilton. In vista del Gran Premio di Russia, durante il quale avra' probabilmente l'ultima chance per tentare l'attacco al rivale della Mercedes, nella speranza di ricominciare a risucchiargli punti pesanti, il fuoriclasse tedesco ha rilasciato un'intervista ad Autosport, ...

SEAL TEAM 2 ci sarà? Il finale della prima stagione su Rai2 il 19 settembre : Jason e Ryan in rotta di collisione in SEAL Team 2? La seconda stagione della serie con David Boreanaz ci sarà e non solo in Italia, dove molto probabilmente andrà in onda il prossimo anno sempre in estate, ma anche negli Usa. I nuovi episodi prenderanno il via negli Usa dal 3 ottobre prossimo, al mercoledì, con un singolo appuntamento a settimana in coppia con Criminal Minds. Intanto, il finale della prima stagione della serie andrà in onda ...

Rainbow Six : Siege : l'ultima patch introduce pene più severe per il TEAM killing : Dopo l'inizio della stagione 3 di Rainbow Six Siege, Operation Grim Sky, Ubisoft ha rilasciato i dettagli della nuova patch disponibile per il suo FPS competitivo.Come riporta Gamingbolt, la patch va a correggere qualche bug minore e, cosa più importante introduce pene più severe per chi uccide volontariamente i membri della sua stessa squadra (il cosiddetto team killing). D'ora in poi al vostro primo avvertimento sarà accompagnato un ban di 30 ...

Nuova patch per Rainbow Six Siege introduce importante cambiamento sul TEAM killing : Rainbow Six Siege riceverà a breve la prima patch dopo Operazione Grim Sky. Non si tratta di un update massiccio, ma introduce un grosso cambiamento: sanzioni più rigide per il team killing. Le conseguenze a lungo termine non sembrano cambiate, ma le penalità nell'immediato saranno più dure. Le prime infrazioni venivano utilizzate per cacciare semplicemente i giocatori da una partita, ma ora comporteranno un divieto di matchmaking di 30 ...

Il finale di SEAL TEAM su Rai2 con un alto prezzo da pagare per Jason : anticipazioni 19 settembre : Il finale di SEAL Team andrà in onda su Rai2 il prossimo 19 settembre. Il primo ciclo di episodi della nuova serie con David Boreanaz di Bones si concluderà la prossima settimana con buona pace dei fan che dovranno aspettare la prossima estate per rivedere SEAL Team su Rai2. Più fortunati coloro che si lasciano tentare dallo streaming e che già alla fine del mese seguiranno in contemporanea con gli Usa la seconda stagione. La squadra ...

Ciclismo - Giacomo Nizzolo si trasferice al TEAM Dimension Data dal prossimo anno. Cavendish alla Bahrain-Merida? : Dal 2019 Giacomo Nizzolo vestirà la maglia del team Dimension Data. Dopo aver trascorso cinque stagioni alla Trek-Segafredo (dal 2014 quando prendeva il nome di Trek Factory Racing), il velocista milanese, che vanta 18 vittorie da professionista e sette partecipazioni in un Grande Giro, si trasferisce nella casa ciclistica sudafricana. La Dimension Data sta inoltre ragionando sul mercato in uscita, in particolare riguardo a Mark Cavendish. Il ...

F1 – Raikkonen alla Sauber - il TEAM principal Vasseur non sta nella pelle : “un pilastro del nostro progetto” : Il team principal della Sauber ha accolto Raikkonen in squadra, esprimendo la sua soddisfazione per l’ingaggio del finlandese Kimi Raikkonen non aveva nessuna voglia di appendere il casco al chiodo, la decisione di firmare un biennale con la Sauber-Alfa Romeo lo dimostra ampiamente. Photo4/LaPresse Il finlandese lascia la Ferrari dopo cinque anni consecutivi, compiendo una scelta di cuore che lo porta nella scuderia che lo aveva ...

Ciclismo - Geraint Thomas rinnova con il TEAM Sky. Il vincitore del Tour de France firma un triennale : Geraint Thomas ha rinnovato il contratto con il Team Sky per ben tre anni. Il vincitore dell’ultimo Tour de France proseguirà dunque la propria carriera con la corazzata britannica grazie alla quale è riuscito a esplodere nel corso delle ultime stagioni. Il gallese, attualmente impegnato al Giro di Gran Bretagna dopo il trionfo alla Grande Boucle, era uno dei pezzi di mercato più pregiati visto il rapporto in scadenza con la formazione ...

Ciclismo - Enrico Gasparotto lascia il TEAM Bahrain : ‘Non vedo l’ora che arrivi il 2019’ : Dopo due sole stagioni si separano le strade del Team Bahrain Merida [VIDEO] e di Enrico Gasparotto. Il corridore friulano è stato protagonista di una buona stagione, con il podio all’Amstel e il sesto posto alla Liegi, ma ha deciso di accettare la proposta della Dimension Data. La squadra sudafricana, reduce da un 2018 particolarmente difficile, si sta fortemente rinnovando con un organico più improntato alle classiche che avra' proprio in ...

F1 – Caos in casa Ferrari - Raikkonen irritato dalla posizione del TEAM : si fa strada un clamoroso scenario : Secondo alcune voci del paddock, Raikkonen avrebbe svestito i panni del fedele scudiero a Monza perché irritato dal tira e molla sul suo rinnovo Chi sarà il compagno di Sebastian Vettel la prossima stagione non è dato ancora saperlo, il rinnovo di Raikkonen resta sulla scrivania di Camilleri così come l’eventuale contratto di Leclerc. Photo4 / LaPresse Sono loro due a giocarsi l’unico sedile a disposizione, con una percentuale ...

VIDEO F1 - GP Italia Monza 2018 : il TEAM radio di Vettel dopo la pole di Raikkonen. Convinto di essere primo - poi la delusione… : La Ferrari ha dominato le qualifiche del GP d’Italia 2018, quattordicesima tappa del Mondiale F1: Kimi Raikkonen ha conquistato un’incredibile pole position precedendo Sebastian Vettel. Il tedesco non l’ha presa benissimo: Convinto di aver strappato il primo posto, ha esultato con un urlo perentorio durante il team radio ma dai box gli è arrivata la comunicazione che il compagno di squadra aveva fatto meglio di lui. Il quattro ...

F1 - TEAM radio con sorpresa per Vettel : il tedesco esulta ma la pole è di… Raikkonen [VIDEO] : Abbaglio di Vettel nelle qualifiche del Gp d’Italia: Seb certo di aver conquistato la pole position a Monza Giornata incredibilmente di festa a Monza: una splendida doppietta Ferrari nelle qualifiche del Gp d’Italia. Kimi Raikkonen e Sebastian Vettel hanno beffato sul finale Lewis Hamilton, quasi certo di terminare davanti ai rivali della ‘rossa’. Questa volta, è il finlandese della Ferrari ad avere la meglio e ...